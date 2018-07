Harvey Weinstein: "Sí, les ofrecí trabajo a cambio de sexo"

"Me darás tu dirección y te haré una estrella", decía el productor Harvey Weinstein a las mujeres, según relató el columnista Taki Theodoracopulos en la revista británica The Spectator. En el artículo, el poderoso productor de películas como 'Pulp Fiction', habría hablado por primera vez de cómo se manejaba la industria de Hollywood. "Algunos dicen que sí, algunos dicen que no”, agregó el columnista.

Weinstein, se victimizó pero también admitió que a lo largo de su carrera, utilizó su poder. “Naciste rico y privilegiado y eras guapo. Nací pobre, feo, judío y tuve que luchar toda la vida para llegar a algún lado. Tienes muchas chicas, ninguna chica me miró hasta que triunfé en Hollywood. Sí, les ofrecí trabajos de actuación a cambio de sexo, pero también lo hacen todos, todavía lo hacen. Pero nunca, nunca obligué a una sola mujer”, confesó Weinstein.

En otro momento, el columnista relató que el productor lo citó en su ahora "pequeña oficina" para hablarle de una exclusiva. ¿De qué se trataba? Weinstein quería opinar sobre el suicidio del chef Anthony Bourdain y su relación con la actriz Asia Argento, quien es una de las mujeres que lo acusa de abuso sexual. “Argento estaba besuqueándose con un francés y fue fotografiada haciéndolo antes de que el novio se suicidara. Su amiga (Rose)McGowan(la primera actriz que denunció a Weinstein) afirmó que Asia y Anthony tenían una relación abierta. Obviamente, no era cierto, dice Harvey, pero los hombres muertos no cuentan cuentos, así que las chicas lo inventaron. Harvey hizo un boceto de la historia retorcida para mí y no pude evitar sentir lástima por él”, explicó Taki en su columna.