Manzanero desmiente a Luis Miguel

Un ‘boom’ latinoamericano ha resultado ‘Luis Miguel: la serie’, producción que fue autorizada por el mismo intérprete. Pero, así como cada capítulo revela detalles de su vida familiar, también habla de las decisiones acerca de su carrera. Una pieza importante habría sido el cantante y compositor Armando Manzanero, productor musical del disco Romance. Pero según cuenta la serie, Manzanero le recomendó al ‘Sol’ que no se dedicara a los boleros, una afirmación que molestó al mexicano.

“Cómo voy a decir yo: ‘No le va a gustar a tu gente’, si es todo lo contrario, fue Hugo López (su representante) el que dijo: ‘El niño quiere grabar canciones románticas y te encargo a ti el proyecto’. Yo empecé a crear el proyecto dos años antes de que se realizara, pero jamás le dije: ‘Ay, Micky, por Dios, ¡nadie va a querer oír esas canciones!’. Esas son unas ‘pendejadas’ que ponen en las series, no sé, para vender más o para lo que sea”, declaró Manzanero.

Además, el intérprete de ‘Somos novios’ subrayó que para él fue a partir de ese momento que Luis Miguel se vuelve un fenómeno internacional. “A partir de ese período en la vida de Luis Miguel es cuando se convierte en un intérprete para todo el mundo”.

En otro momento, Manzanero restó importancia al guion biográfico y lo llamó solo un “producto para la televisión”, para el que no fue consultado ni convocado. “No fui invitado para participar en la serie, igualmente no me hubiera gustado porque a mí esa ‘onda’ de series y la pasión del chisme no me gusta”.

Sin embargo, el cantante reconoció el éxito y la buena etapa de Luis Miguel, desde que la serie se estrenó. Como se sabe, el intérprete de ‘La incondicional’ tiene una de las giras actuales más lucrativas a nivel mundial. “(Luis Miguel) es un ícono de la canción mexicana, ícono que tenemos los latinoamericanos y que todo el mundo tiene mucho interés en tenerlo”.

guion polémico

Al acercarse el final de la serie, que además de los romances del mexicano habla de la desaparición de su madre, Marcela Basteri; otras figuras mexicanas han opinado de la disfuncional relación que tuvo Luis Miguel con su padre, Luisito Rey. La última, Isabel Lascurain de Pandora, quien fue amiga del ‘Sol’, reconoció varios pasajes del guion como situaciones reales de maltrato.

“Me da mucha tristeza que haya estas historias detrás de grandes artistas. En ese momento, la verdad sí nos espantó la situación. Lo que yo viví con Luis Miguel fue algo raro, porque Luis Rey nunca fue una persona fácil. A mí me corrió dos veces de su casa porque no le gustaba que fuéramos amigas de Micky”, sostuvo la cantante a TvNotas.

Además, agregó que era un problema recurrente, porque a Rey “no le gustaba que su hijo se juntara con las personas del medio. La verdad es que como lo ven en la serie así era Luis Rey, quería acaparar, para él, a su hijo”.❧