Michael Jackson sufrió castración química

Michael Jackson murió hace nueve años pero no consigue descansar en paz.

Ahora resulta que Conrad Murray, quien fuera su médico particular –y el mismo que fue acusado de haberle suministrado los medicamentos que ocasionaron su muerte– ha revelado que el llamado ‘Rey del Pop’ fue ‘castrado químicamente’ por orden de su padre, Joe Jackson, para que no perdiera su característica voz aguda.

El diario The Sun ha publicado estas declaraciones del facultativo, quien acaba de cumplir su condena de cárcel por homicidio involuntario, pocas semanas después del fallecimiento del padre del cantante. “Michael solo conocía malos tratos por parte de su padre. No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda”, confesó el médico al rotativo británico.

¿Secreto a voces?

De hecho, el propio Michael Jackson había hablado en más de una ocasión de los castigos físicos a los que Joe Jackson sometía a sus hijos, aunque nunca mencionó la castración química.

Sin embargo, en 2016, Conrad Murray ya lo había adelantado en la biografía que publicó sobre el ‘Rey del Pop’. Concretamente, el facultativo afirmaba en el libro titulado: This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson que su cliente había recibido inyecciones de hormonas para evitar que su voz se hiciera más grave.

Tras conocerse esta información, varios medios han recordado episodios que afirmaron lo mismo; uno de ellos data del 2011, cuando médicos y científicos franceses dijeron que el secreto de la voz del cantante de ‘Thriller’, ‘Billy Jean’, entre otras canciones, se debía a una castración química que se le hizo entre los 12 y los 20 años.

Con la reciente muerte de Joe Jackson, que por cierto fue sepultado en el mismo cementerio que su hijo en Los Ángeles, se recordaron no solo el distanciamiento del ‘Rey del pop’ con su padre, sino los malos tratos a los Jackson Five, grupo original familiar, así como las acusaciones de La Toya Jackson, quien en 1991 dijo que su padre había abusado de ella.

Michael Jackson falleció a la edad de 50 años víctima de una sobredosis de medicamentos. Sin embargo, varios años antes había revelado en entrevista con Oprah Winfrey que había sido víctima de abusos físicos y verbales por parte de Joe.

En tanto, Conrad Murray fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario tras el fallecimiento del cantante el 29 de junio del 2009. La muerte se debió a una intoxicación con analgésicos. ❧