Ariana Grande defendió de burlas a Justin Bieber tras confirmar compromiso

Hace unas horas, el cantante Justin Bieber y su pareja, la modelo Hailey Baldwin, utilizaron sus redes sociales para confirmar que están comprometidos. La noticia ha dividido a los cibernautas, por lo que los comentarios a favor y en contra no se han hecho esperar. Hubo uno que no pudo pasar desapercibido en Twitter y menos por la cantante Ariana Grande.



Como buena amiga de Bieber, Grande no toleró que un usuario se burlara del compromiso por lo que no dudó en responderle. Su contundente mensaje se volvió viral entre sus fans.

Antes que nada, recordemos que Justin Bieber y Ariana Grande comparten a Scooter Braun como mánager; información necesaria para entender por qué la cantante se molestó con el usuario en Twitter.

Todo comenzó cuando el fan cuestionó en Twitter la rapidez de sus compromisos y culpó al mánager de ambos por ello. El mensaje decía: “Primero Ariana se compromete con Pete Davidson y ahora Justin Bieber con Hailey Baldwin. El diablo trabajo duro, pero Scooter Braun más”.

Disgustada por lo mencionado, Ariana Grande no dudó en darle certero mensaje a su 'fanático'. "Te das cuenta de que somos seres humanos que aman y tienen vidas… ¿no? ¿Y de que Scooter es un ser humano maravilloso que también se preocupa primero y principalmente de nuestra salud y nuestra felicidad? El amor es luz. Las cosas pasan. Espero por dios que te pase a ti también, te lo mereces”

Tras su dura respuesta, la legión de fans de la artista se unieron para responderle al usuario de Twitter, quien criticó las relaciones de Justin Bieber y Ariana Grande.

Poco después, la fan se disculpó por sus palabras, asegurando que se trataba de una simple broma. Tras esto, Grande borró su respuesta para escribir otro mensaje: “vale, vale, sean buenos con ese hombre. Es maravilloso. Y muy humano. Siempre pone por delante la salud y felicidad de sus artistas”.