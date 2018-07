Steve Ditko: Marvel y DC Comics comparten su último adiós al artista | FOTO

A través de su cuenta de Facebook, Marvel anunció esta mañana que el legendario artista del cómic, Steve Ditko, falleció a los 90 años.



Ditko era famoso en el mundo de los comics por ser el cocreador de Spider-Man y Doctor Strange; ambos personajes ideados junto a la leyenda Stan Lee. Marvel despidió al caricaturista por última vez en su cuenta de Facebook.

Aunque la noticia de su muerte se hizo pública la noche de este viernes, el departamento de policía de Nueva York reportó al portal Variety que el artista y escritor fue encontrado sin vida el 29 de junio en su hogar en Manhattan.



A través de sus distintas redes sociales, Marvel compartió una significativa imagen del trabajo de Steve Ditko. Con un Spider-Man con la cabeza abajo, la empresa de comics brindó un tributo de despedida a una pieza importante de su éxito en el mundo. "Gracias Steve, descansa en paz" compartió la compañía en sus plataformas.

DC se pronunció



Quienes también se pronunciaron a través de las redes sociales fueron DC Comics, empresa que también albergó a Ditko en su momento. Con dos de sus personajes creados bajo su firma, The Hawk and The Dove, DC compartió con sus seguidores un mensaje de adiós al caricaturista.



"Steve Ditko fue uno de los creadores más asombrosos en la historia de los comics, nos mostró que hay un héroe en todos nosotros. Nuestros corazones están con sus seres queridos, y a todos los que lo conocieron" se leyó en el comunicado.



