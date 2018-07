Instagram: Manuela Camacho se graduó en periodismo [FOTOS]

Manuela Camacho, reportera de 'La Banda del Chino', se graduó en periodismo y así lo hizo conocer desde su cuenta de Instagram, donde compartió distintas fotografías de este acontecimiento importante en su vida.

"A este capítulo de mi vida, le llamaré también felicidad. Ingresé a la PUCP siendo una persona totalmente distinta de la que se graduó anoche. Cuando empecé, ya trabajaba en televisión y juro que hacia malabares para poder estar a la par de las exigencias de la carrera, Cambié de rumbo, tuve dudas, alguna vez pensé que debía dejar de trabajar, otras veces pensé que debía dejar de estudiar", expresó la presentadora en sus redes sociales.

"Hoy agradezco haber decidido no dejar de hacer ninguno ni por un día. Seis años y medio barajando trabajo, crecimiento personal y esta meta que tenía. Cuando egresé el año pasado no pensaba participar de la ceremonia, pero ver el orgullo en los ojos de mi familia ayer no tiene precio, nos graduamos", agregó Manuela Camacho.

Además, Manuela Camacho tuvo unas palabras de agradecimiento para aquellas personas que la acompañaron en su carrera.

"Gracias a todos los que fueron de alguna forma parte de esto. De estos años me llevo las mejores experiencias y las mejores personas, a las que hoy puedo llamar hermanos. A todos ustedes les digo: Sí se puede", finalizó la reportera de América TV.