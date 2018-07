Instagram: Conoce a la doble de Jennifer Lopez que tiene ascendencia peruana [FOTOS]

Jennifer Lopez se ha convertido es una de las estrellas de la música pop más importantes en la industria de la música. Al parecer le nació competencia, pues la empresaria Connie Peña tiene un gran parecido con JLo.

La mujer de origen peruano (padre) y mexicano (madre) ha alcanzado en Instagram 21 mil seguidores luego que se hizo algunos cambios en su aspecto para acercarse más a su ídola.

Peña, nacida en Santa Ana (California), le hará un tributo a Jennifer Lopez en el que no solo intenta imitar su físico, sino sus habilidades musicales y motrices.

"¡Me he puesto hasta a llorar, es tan difícil! A veces he pensado que no puedo y que no soy JLo. Para mí es algo muy nuevo, pero no me voy a rajar", asegura a Efe, que desde que iba a peleas de Oscar de la Hoya en Las Vegas hace 15 años la gente ya le hacía notar su parecido con la cantante de "On The Floor".

A finales del año pasado decidió explotar Connie Peña esta similitud con Jennifer Lopez y desde entonces su vida cambió. "Tú vas a ser mi próxima JLo, me dijo. Yo me quedé en shock, que un señor latino me dijera eso", recuerda Peña de la proposición de Varet, actual director artístico del proyecto "JLO The Tribute", cuyo estreno mundial se espera para agosto en Los Ángeles.

(Efe)