Julián Gil festeja triunfo legal pero Marjorie hace nuevo anuncio

En su lucha por pasar tiempo a solas con su hijo Matías, el actor Julián Gil vio la luz al conocer la sentencia emitida por el 12do. juzgado familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que la ley le da la razón.

Y es que un perito médico determinó que no existen impedimentos de salud mayores para que el hijo de Marjorie de Sousa no pueda pasar tiempo con su padre, Julián Gil, sin que esté su madre presente. De esa forma podría convivir de forma normal con el menor.

“Hoy gracias a Dios y al Sistema de Justicia mexicano salió la sentencia donde el Perito Médico se pronunció notificándole al Juez que el estado de salud de Matías es saludable y que nada ni nadie impide mi sana convivencia con mi hijo. Querido Mati, pronto estaremos juntos. Tus hermanos y familia te esperamos con mucho amor", fueron las palabras de Julián Gil en un comunicado de prensa al saber la última decisión del juez.

Si bien el dictamen médico que fue compartido en redes sociales por hermana del actor confirma que Matías no padece ninguna enfermedad, se recomienda que sea bajo la supervisión de la enfermera que habitualmente lo cuida.

Sin embargo, la actriz venezolana no tardó en responder a través de un comunicado de prensa en el que aclara que todavía no se ha dictado una sentencia sobre el asunto ya que el expediente difundido por el actor es ‘un dictamen médico’ que, según ella, no hace más que darle la razón cuando declaró que Matías debe estar acompañado de sus enfermeras durante sus encuentros con Julián.



Por otro lado De Sousa lamentó que dicha información personal del pequeño salga a la luz “pues son cuestiones de índole enteramente personal de un menor de edad y que forman parte del juicio en el que desafortunadamente seguimos involucrados”.