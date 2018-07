Pide millonaria suma para salir en la serie de Luis Miguel

La serie biográfica de Luis Miguel viene siendo un éxito en Netflix y, a pocos capítulos de su final se sabe que otros personajes que forman parte del pasado amoroso del cantante mexicano habrían aceptado ser parte de la producción en su segunda temporada. Precisamente una de ellas es Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel y madre de sus dos hijos varones. Según la revista TV Notas, la actriz que en un inicio se mostró en total desacuerdo de que se le mencione en la serie de Netflix, ahora habría pedido una millonaria suma de dinero por el uso de su nombre en la serie y el de sus dos hijos.

No obstante, una Una fuente cercana a Arámbula aseguró que la actriz está furiosa porque no desea ser incluida, pues tiene en el peor de los conceptos a Luis Miguel debido a que la abandonó para irse de parranda con otras mujeres y también porque lo considera un mal padre para sus hijos, pues no los visita y no le interesa perderse esta etapa ahora que son niños.

Asimismo la fuente indicó que Aracely no desea que Luis Miguel se pueda hacer más rico a costa de la historia que vivió junto a ella y a los dos hijos que le dio. Incluso la actriz se habría comunicado con Michelle Salas, la hija mayor del cantante para aconsejarle que pida una remuneración para que su nombre aparezca en la trama.

Como se conoce, la serie Luis Miguel se estreno el pasado 22 de abril en Latinoamérica y España y desde su primer episodio captó la atención del público y hasta puso de vuelta en los escenarios al cantante. La segunda temporada de la serie ya está prevista y todo parece indicar que se podrán ver a los personajes más recientes en la vida del cantante, incluidos los dos hijos que tuvo con la actriz Aracely Arámbula.