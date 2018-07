Caso Farfán: Álamo tildó a Gisela Valcárcel de “vulgar” y ella responde [VIDEO]

El fin de semana Rodrigo González y Álamo Pérez Luna criticaron duramente a Gisela Valcárcel por el comentario que hizo sobre Jefferson Farfán cuando entrevistaba a Yahaira Plasencia, expareja del futbolista.

Las palabras de la popular ‘señito’ en 'El Artista del Año' no fueron bien tomadas en las redes. "Dicen que la cabeza la tiene duraza... aguantó ah, aguantó. Aguantó comadre. A mí, con una de esas, me quiebran todos los pensamientos. Todos los pensamientos se me van", expresó Gisela Valcárcel a Yahaira Plasencia provocando la risa de la salsera.

"Lo que acabo de ver en el programa de Gisela es lo más vulgar que he visto en la TV en mi vida: '¿La cabeza de Jefferson Farfán es dura?' le preguntó la señito a Yahaira Plasencia. Despreciable", escribió Álamo Pérez Luna en su cuenta de Twitter.

El conductor de televisión Rodrigo González también cuestionó a la conductora de América Televisión. "Televisión blanca. Seguro después se hizo alguna mención publicitaria citando a las familias peruanas", escribió Peluchín en su Facebook.

Ante la ola de críticas, Gisela Valcárcel se defendió y dijo que lo que digan los demás (en referencia a Álamo Pérez Luna y Rodrigo González) solo revela cómo piensan ellos en verdad.

Según la conductora de ‘El artista del año’, ella se encuentra tranquila porque no existió un doble sentido en sus palabras. "No tengo nada que aclarar sobre lo que dije el sábado, no conozco a ninguna mujer que podría hacer un doble sentido tan vulgar. Una cosa es ser graciosa y otra desatinada, pero lo que digan los demás solo revela cómo piensan ellos", declaró Gisela al diario Trome.



"Estoy tranquila con lo que dije, pues respeto mucho a la audiencia y quiero llevarles siempre lo mejor de mí, así que todo está tranquilo desde mi punto de vista", agregó la rubia.