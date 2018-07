Sophie Turner, adelanta nueva temporada de 'Game of Thrones'

Más sangre. La serie multigalardonada con premios como Globos de Oro y Emmys sigue dando motivos para que los fans especulen acerca del gran final de esta historia y de la última gran batalla en contra del ejército de los White Walkers, cuya grabación duró 55 semanas y se realiza en tres locaciones distintas. Así, la séptima temporada de 'Game of Thrones' debutó con una excelente calificación de la crítica y dejó a los fanáticos más que complacidos, pero ahora la atención está puesta en el proceso de filmación de la temporada final de la que ha sido una de las series más exitosas en los últimos tiempos a nivel mundial, tanto así que está planeado que los capítulos tengan una duración de hasta 80 minutos.

Ha sido la actriz Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark, que ha terminado de filmar las escenas de su personaje en la octava temporada y de acuerdo a Indiewire, ha revelado que el cierre de la serie creada por David Beniof y D.B Weiss, basada en la serie de novelas de George R.R. Martin, 'A Song of Ice and Fire', será muy sangriento pues habrá más muertes que nunca. "Todo el mundo se unirá para combatir la inminente calamidad. Hay mucha tensión entre estos pequeños grupos, que pelean por lo que ellos piensan que es correcto. Es 'Game of Thrones', por lo que va a ser más sangriento y con más muerte y más tortuoso emocionalmente que todos los años anteriores".

Y aunque 'Game of Thrones' se caracteriza por no tener problemas en deshacerse de sus personajes más queridos, las declaraciones de Sophie Turner seguramente "acrecentarán la angustia de los fanáticos que ya han pasado por un camino emocional muy tortuoso, a lo largo de siete temporadas en las que han tenido que dejar ir a demasiados personajes entrañables. La batalla final nos hacen especular acerca de quiénes permanecerán con vida para el cierre de la serie", indica Indiewire.