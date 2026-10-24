¡De Perú para el mundo! Los Chuzkos anuncia gira por Chile y sorprende con el videoclip de ‘Tendencias suicidas’

La agrupación peruana Los Chuzkos sorprendió al lanzar ‘Tendencias suicidas’, su más reciente sencillo, una composición que profundiza en la depresión y los conflictos existenciales que surgen en medio de una sociedad marcada por la manipulación religiosa, las desigualdades del capitalismo y la represión del Estado. A través de una narrativa intensa, el tema explora el desgaste emocional de una persona que se enfrenta a la frustración de no poder cambiar la realidad que la rodea. Esta reflexión se traslada también a una propuesta audiovisual que busca generar un fuerte impacto entre los espectadores.

El estreno musical está acompañado por un videoclip producido por Carlos Molina, de Maceta Films, cuya dirección y guion gráfico estuvieron a cargo del vocalista David ‘Chuzkin’ Mora. Concebido como un cortometraje, el video cuenta con la participación protagónica del actor Carlos Montalvo, recordado por sus apariciones en producciones como ‘Django 2’ y ‘Al fondo hay sitio’. La puesta en escena busca transmitir la intensidad emocional de la canción y reforzar el mensaje crítico que distingue a la agrupación.

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Los Chuzkos alista maletas para viajar a Chile

De manera paralela al lanzamiento, la banda se prepara para iniciar una gira internacional por Chile, organizada mediante esfuerzos de autogestión y colaboraciones con agrupaciones y promotores de la escena musical local. Entre las presentaciones programadas figura su participación en el festival Pútrido Ruido, que se realizará en Quintero, en el Monumento a los Detenidos Desaparecidos. El recorrido también contempla conciertos en Valparaíso, Curicó y el conocido club Kame House de Concepción.

Pese a los retos relacionados con el traslado de instrumentos y la gestión de permisos laborales, los músicos continúan trabajando para sumar una última presentación en Santiago. Con esta gira, la agrupación busca ampliar su alcance internacional y llevar al público chileno un espectáculo cargado de energía, contundencia sonora y compromiso social.

Trayectoria de Los Chuzkos

Fundada en 2004 en las calles de la Unidad Vecinal del Rímac, la agrupación acumula más de dos décadas de trayectoria musical, durante las cuales ha transformado su propuesta sonora. Sus inicios estuvieron marcados por el hardcore punk callejero, pero con el paso de los años desarrolló un estilo crossover que combina la fuerza del punk, la intensidad del thrash metal y voces guturales. Actualmente, la banda está integrada por David Mora, conocido como 'Chuzkin' (voz); Edison Maguiña, 'Eddy' (guitarra); Gianfranco Ali, 'Ayudante' (batería); y Daniel Cornejo (bajo). Sus integrantes provienen de distintos puntos de Lima, como Rímac, Santa Beatriz, Comas y San Borja, y mantienen una identidad musical caracterizada por su espíritu contestatario y sus letras de crítica social.