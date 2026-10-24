Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Entretenimiento

¡De Perú para el mundo! Los Chuzkos anuncia gira por Chile y sorprende con el videoclip de ‘Tendencias suicidas’

Tras casi 23 años de trayectoria en la escena subterránea de Lima, la banda se prepara para una gira por Chile, con actuaciones en el festival Pútrido Ruido y varios conciertos en ciudades como Valparaíso y Concepción.


La banda Los Chuzkos confirma fechas en Quintero, Valparaíso, Curicó y Concepción. Foto: difusión
La banda Los Chuzkos confirma fechas en Quintero, Valparaíso, Curicó y Concepción. Foto: difusión
Por
google iconLa República en Google

La agrupación peruana Los Chuzkos sorprendió al lanzar ‘Tendencias suicidas’, su más reciente sencillo, una composición que profundiza en la depresión y los conflictos existenciales que surgen en medio de una sociedad marcada por la manipulación religiosa, las desigualdades del capitalismo y la represión del Estado. A través de una narrativa intensa, el tema explora el desgaste emocional de una persona que se enfrenta a la frustración de no poder cambiar la realidad que la rodea. Esta reflexión se traslada también a una propuesta audiovisual que busca generar un fuerte impacto entre los espectadores.

El estreno musical está acompañado por un videoclip producido por Carlos Molina, de Maceta Films, cuya dirección y guion gráfico estuvieron a cargo del vocalista David ‘Chuzkin’ Mora. Concebido como un cortometraje, el video cuenta con la participación protagónica del actor Carlos Montalvo, recordado por sus apariciones en producciones como ‘Django 2’ y ‘Al fondo hay sitio’. La puesta en escena busca transmitir la intensidad emocional de la canción y reforzar el mensaje crítico que distingue a la agrupación.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los Chuzkos alista maletas para viajar a Chile

De manera paralela al lanzamiento, la banda se prepara para iniciar una gira internacional por Chile, organizada mediante esfuerzos de autogestión y colaboraciones con agrupaciones y promotores de la escena musical local. Entre las presentaciones programadas figura su participación en el festival Pútrido Ruido, que se realizará en Quintero, en el Monumento a los Detenidos Desaparecidos. El recorrido también contempla conciertos en Valparaíso, Curicó y el conocido club Kame House de Concepción.

Pese a los retos relacionados con el traslado de instrumentos y la gestión de permisos laborales, los músicos continúan trabajando para sumar una última presentación en Santiago. Con esta gira, la agrupación busca ampliar su alcance internacional y llevar al público chileno un espectáculo cargado de energía, contundencia sonora y compromiso social.

Trayectoria de Los Chuzkos

Fundada en 2004 en las calles de la Unidad Vecinal del Rímac, la agrupación acumula más de dos décadas de trayectoria musical, durante las cuales ha transformado su propuesta sonora. Sus inicios estuvieron marcados por el hardcore punk callejero, pero con el paso de los años desarrolló un estilo crossover que combina la fuerza del punk, la intensidad del thrash metal y voces guturales. Actualmente, la banda está integrada por David Mora, conocido como 'Chuzkin' (voz); Edison Maguiña, 'Eddy' (guitarra); Gianfranco Ali, 'Ayudante' (batería); y Daniel Cornejo (bajo). Sus integrantes provienen de distintos puntos de Lima, como Rímac, Santa Beatriz, Comas y San Borja, y mantienen una identidad musical caracterizada por su espíritu contestatario y sus letras de crítica social.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡De Perú para el mundo! Los Chuzkos anuncia gira por Chile y sorprende con el videoclip de ‘Tendencias suicidas’

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Regatas vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Entretenimiento

Premios Billboard Latinos 2026: lista completa de ganadores con Fuerza Regida y Bad Bunny

Arte antes de la demolición: LATENTE, el proyecto que dará nueva vida a una casa

Nicole Favre vuelve al Perú con un concierto especial: cantante presentará su álbum ‘1998’

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”