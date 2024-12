Muere Debbie Nelson, madre de Eminem, a los 69 años tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón

El 2 de diciembre de 2024, el mundo del entretenimiento se vio marcado por una triste noticia: Debbie Nelson, madre del rapero Eminem, falleció a los 69 años tras una dura lucha contra el cáncer de pulmón. Su deceso conmocionó a la comunidad de seguidores y al propio mundo de la música, dado que su relación con su hijo fue siempre un tema recurrente en la vida y carrera de este último.

Aunque la relación de madre e hijo fue tumultuosa en los primeros años de la carrera de Eminem, su legado quedó marcado por su influencia en la vida de su hijo. Durante la última década de su vida, tras superar varias dificultades, Nelson y Eminem experimentaron una recuperación en su relación.

La relación conflictiva de Eminem y su madre

Durante la década de los 90 y principios de los 2000, la relación entre Debbie Nelson y Eminem fue objeto de controversia y discusiones públicas. El rapero, conocido por su estilo directo y a menudo provocador, utilizó su música como un medio para expresar su frustración con su madre.

En varias canciones, entre ellas "Cleanin' Out My Closet" y "My Mom", Eminem no solo narraba los desafíos de su infancia, sino que también culpaba a su madre de muchos de sus problemas. Las letras cargadas de ira reflejaban una relación tensa que fue muy comentada por los medios de comunicación en su momento.

De acuerdo con el medio estadounidense ABC News, ello llevó a Nelson a demandar al cantante por 11 millones de dólares. Aunque el juez falló a su favor, solo recibió 25.000 dólares, y tras los costos legales, el monto final fue de aproximadamente US$1,600.

Sin embargo, con el paso de los años, la situación empezó a suavizarse. Eminem, ya consolidado como uno de los artistas más exitosos y complejos de la música, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento.

En 2013, en su álbum "The Marshall Mathers LP 2", el rapero hizo una referencia pública a la difícil relación con su madre, pidiendo disculpas por su actitud anterior. En el mismo año, Debbie Nelson expresó su deseo de que su hijo encontrara paz y perdonara los rencores del pasado.

Información en desarrollo