Magaly Medina se pronunció EN VIVO sobre el caso de Christian Cueva y Pamela Franco. Como se sabe, estos dos se convirtieron en tendencia en redes sociales después de que el futbolista le dijera “te amo” a la cantante mediante una llamada telefónica en el podcast de YouTube conducido por Carloncho y Renzo Winder.

Sin embargo, para la 'urraca', quien tuvo como invitada a Mónica Cabrejos, lo sucedido en dicho programa fue un montaje. Aseguró que todo fue un capricho de la cantante, quien exigió al futbolista que la oficializara de manera adecuada y sin gestos obscenos como los que mostró en la discoteca de Santa Clara la noche de Halloween.

Magaly Medina le envía duro mensaje a Cueva y Pamela Franco

En la más reciente edición de ‘Magaly TV: la firme’, Magaly Medina se pronunció sobre el “te amo” que Christian Cueva le dijo en vivo a Pamela Franco. Ella aseguró que todo ese show fue chabacano, montado, y terminó ridiculizando al futbolista.

“(imitando a Pamela Franco) ‘Ay, qué vergüenza que me hayas hecho eso, todo el mundo me está criticando, así que oficialízame bonito’. Luego se fue donde Carloncho, quien le llevó las rositas, y allí le dice que es el amor de su vida. Y ella está ahí, mira su carita (suspira)”, comentó Medina en conversación con Mónica Cabrejos.

Christian Cueva le dice “te amo” en vivo a Pamela Franco

En el podcast de ‘Carloncho’ él llamó telefónicamente a Christian Cueva para que le dijera algunas palabras a Pamela Franco, quien se encontraba en el set. Fue entonces cuando el todavía esposo de Pamela López le dijo: “Te amo con toda mi alma”, dejando a todos los presentes en el set en shock y dejando a la cantante con una sonrisa tímida.

Después de esa emotiva declaración, la expareja de Christian Domínguez expresó: "No sé qué decir", evidenciando su total sorpresa ante la situación. "Él siempre me pone así. No me va desagradar. No sé qué responder", contestó la intérprete de ‘Simplemente amigos’ que, tras escuchar al futbolista completamente enamorado, tuvo que tomar un sorbo de agua para calmar sus emociones. “No lo he rechazado. Él me pone nerviosa”, compartió la cantante de cumbia.