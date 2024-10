Teri Garr, la estrella de cine y televisión, conocida por su papel en la recordada serie 'Friends', ha fallecido a los 79 años tras una larga batalla contra la esclerosis múltiple. Su legado perdurará en la memoria de sus seguidores y colegas. La actriz estadounidense, quien fue diagnosticada con esta enfermedad degenerativa en 2002, murió en Los Ángeles rodeada de sus seres queridos. Con más de 140 créditos en cine y televisión, su carisma y sentido del humor la convirtieron en una figura entrañable para varias generaciones.

La también cómica, famosa por su interpretación de Phoebe Abbott en 'Friends', dedicó sus últimos años a generar conciencia sobre la esclerosis múltiple, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza y resiliencia.

Teri Garr fallece a los 79 años tras batallar contra una delicada enfermedad

Teri Garr, nacida en Lakewood, Ohio, el 11 de diciembre de 1944, fue una figura destacada en la industria del entretenimiento con más de 140 créditos en cine y televisión. Su carrera despegó en la década de 1960, apareciendo en películas de Elvis Presley y series como 'Star trek'. Sin embargo, su consolidación llegó con la comedia 'Young Frankenstein' de Mel Brooks, en la cual interpretó a Inga en 1974. La fama internacional le llegó con 'Tootsie' (1982), donde compartió escena con Dustin Hoffman, lo que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

Además de su carrera cinematográfica, Garr es ampliamente conocida por su papel en 'Friends', donde interpretó a Phoebe Abbott, la madre biológica de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow). Garr apareció en tres episodios de la tercera y cuarta temporada, logrando un papel que aún hoy es recordado por los fanáticos de la serie. Su participación en la entrañable serie de comedia añadió un nuevo público a su ya extensa carrera, consolidándola como una actriz versátil y querida.

La actriz fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2002, una noticia que compartió públicamente para generar conciencia. En sus memorias, 'Speedbumps: Flooring It Through Hollywood', publicadas en 2006, Garr profundizó sobre sus experiencias con la enfermedad, describiéndola como “una enfermedad sigilosa”. En ese mismo año, sufrió un aneurisma cerebral, lo que complicó aún más su estado de salud y limitó su movilidad y habla.

¿Quién fue Teri Garr?

Teri Garr creció en el mundo del espectáculo, siendo hija de un actor de Broadway y una bailarina de las Rockettes. Desde temprana edad, se interesó por la danza y comenzó a audicionar para papeles en televisión y cine poco después de terminar la secundaria en Los Ángeles. Su primer papel con diálogo llegó en 1968 con la película 'Head', de The Monkees, escrita por Jack Nicholson. A partir de ese momento, Garr se convirtió en una figura recurrente en la comedia televisiva, participando en programas como 'The Sonny and Cher Comedy Hour' y 'The New Dick Van Dyke Show'.

En la década de 1970, Garr consolidó su lugar en la industria del cine gracias a su papel en 'Young Frankenstein' y su participación en el thriller 'The Conversation', dirigido por Francis Ford Coppola. También interpretó a Ronnie Neary, la esposa del personaje de Richard Dreyfuss, en 'Encuentros cercanos del tercer tipo' (1977) de Steven Spielberg, demostrando su versatilidad al pasar de la comedia al drama.

La destacada actriz de 'Friends' no solo fue conocida por sus papeles frente a la cámara, sino también por su trabajo como actriz de doblaje en animación, prestando su voz a personajes en series y películas como 'Batman Beyond'. Su talento y sentido del humor la convirtieron en una figura respetada y admirada en la industria del entretenimiento, recibiendo elogios tanto de la crítica como del público.

Lisa Kudrow, Phoebe Buffay en 'Friends', le dedica emotivo adiós a su 'madre' Teri Garr.

Tras el anuncio del fallecimiento de Garr el 29 de octubre, Lisa Kudrow, actriz de 'Friends', de 61 años, expresó su pesar en un comunicado enviado a PEOPLE, destacando la importancia de su colega en su vida profesional. “Teri Garr fue un genio de la comedia y una gran influencia para mí, y sé que no soy la única que piensa así”, señaló Kudrow. “Me siento muy afortunada y agradecida de haber trabajado con ella”.

Garr interpretó a Phoebe Abbott, la madre biológica de Phoebe y Ursula Buffay, en 'Friends'. Hizo su primera aparición en el episodio final de la temporada 3, titulado "The One at the Beach", emitido en 1997. En esa ocasión, Phoebe Buffay descubre la verdadera identidad de Abbott y el vínculo que las une. El personaje de Garr también apareció en dos episodios más de la cuarta temporada, "The One with the Jellyfish" y "The One with Phoebe's Uterus", ambos transmitidos en 1998.

En "The One with the Jellyfish", el inicio de la cuarta temporada, Phoebe enfrenta el shock de conocer a su madre biológica, llegando incluso a rechazar la idea de volver a verla. No obstante, la relación entre ambas mejora cuando Abbott toma la iniciativa de buscarla en Central Perk, donde finalmente se reconcilian. En "The One with Phoebe's Uterus", Abbott apoya a su hija mientras esta considera convertirse en madre sustituta para su hermano Frank. Abbott utiliza un cachorro como prueba emocional, lo que lleva a Phoebe a encariñarse con el animal, que resulta ser en realidad la mascota de su madre.

¿En qué década se retiró Teri Garr?

El perfil profesional de Teri Garr comenzó a disminuir en la década de 1990, aunque continuó participando en papeles más pequeños en televisión y cine. Durante estos años, apareció en series como 'Good & Evil' (1991), 'Good Advice' (1994) y 'Women of the House' (1995), manteniéndose activa a pesar de su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2002. La enfermedad no detuvo su carrera de inmediato, ya que la icónica actriz continuó apareciendo en varios proyectos, aunque con menor frecuencia.

Teri Garr junto a su 'hija' Lisa Kudrow en 'Friends'. Foto: People

En 2006, después de sufrir un aneurisma cerebral, su salud se deterioró significativamente, afectando su capacidad para hablar y moverse con normalidad. Este incidente, sumado a la progresión de la esclerosis múltiple, llevó a Garr a retirarse definitivamente de la actuación en 2011, cerrando así un capítulo de más de 40 años en el cine y la televisión. Su legado sigue vivo gracias a sus icónicos personajes y su valentía al compartir su lucha con una enfermedad crónica.

Teri Garr será recordada no solo por sus contribuciones al cine y la televisión, sino también por su activismo en la lucha contra la esclerosis múltiple, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos.