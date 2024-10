Directora de Voces del Sol tras triunfo en festival mundial: Lo hemos dado todo en el escenario

"No lo podemos creer" nos dice Claudia Rheineck, antes de tomar un vuelo desde Barcelona que la traería a Lima. Sin duda uno de los mejores viajes de su vida, luego que el coro que dirige, Voces del Sol, participara en el Sing For Gold The World Choral Cup, donde quedó como uno de los tres mejores coros del mundo y obtuvo medallas y diplomas de oro en las categorías folklore y pop.

El Sing For Gold The World Choral Cup, se realizó en Calella-Barcelona del 24 al 27 de octubre del presente año. Y Voces del Sol llegó hasta Barcelona con una delegación compuesta por 50 jóvenes que fueron acompañados por el prestigioso músico peruano Lucho Quequezana.

"Acá nosotros emocionados, no lo podemos creer. Esas son mis sensaciones del momento, creo que no asimilo, parece un sueño en realidad. La verdad que nosotros hemos trabajado muchísimo para poder llegar hasta acá en todo sentido, a nivel musical, a nivel administrativo, logístico. Conseguir todo para que los chicos puedan venir ha sido un esfuerzo muy grande a todo nivel, pero había algo que yo siempre les recalcaba a los chicos que era el ser realista", dice la directora Claudia Rheineck

"O sea estamos viniendo a un mundial de un nivel muy alto. La competencia en primera instancia va hacia nosotros mismos, sacar lo mejor de nosotros, más allá de una premiación o de algo que pudiéramos ganar el reto era para nosotros mismos para crecer como personas y como coro. Nos hemos sacado la mugre con esa mentalidad y esa filosofía, siempre con la humildad de reconocer, además, hacia donde estábamos viniendo porque es la primera vez que Voces del sol está en una competencia y la verdad es que lo hemos dado todo en el escenario", agrega.

Rheineck se encuentra más que orgullosa de sus pupilos. "Ha sido una cosa increíble cómo los chicos han respondido, no se han amilanado cuando han visto a los otros coros que son unos monstruos a nivel coral y lo han dado absolutamente todo y hemos ido escalando. Ha sido una sorpresa enorme muy emotiva para nosotros, pero claro ya después pasar a ser los tres top del mundo eso era ya para nosotros inimaginable. Nos sentimos honrados de poder estar al lado de las potencias mundiales corales como Bulgaria y Alemania. Perú es el único país americano que ha entrado a esta clasificación porque han venido coros de todo el mundo, de África de Asia, de América y de Europa. Es enorme lo que estamos sintiendo. Los chicos no se la creen. Hemos llorado mucho. Por momentos sentimos que es un sueño, pero al mismo tiempo también lo sentimos como una responsabilidad porque estos nos conlleva a crecer mas, a tomarlo con humildad y seguir preparándonos y seguir yendo para adelante. Así que nuestro reto es seguir aprendiendo".

La delegación que viajó a Barcelona estuvo compuesta por 50 integrantes. Foto: difusión

¿Qué dijo Lucho Quequezana?

"Para mi ha sido una experiencia impactante el ver cómo, de pronto, los chicos respondieron al nivel de una competencia internacional y un nivel coral y musical del más alto del mundo. Es la primera vez que ellos participan en una competencia mundial y tu veías sus caritas escuchando a los coros a los que ellos siempre anhelan llegar y de pronto están compitiendo con ellos y de pronto empiezan a ganarles dentro de la competencia hasta llegar al final de la copa en donde se han tenido que enfrentar en la etapa final con Bulgaria y Alemania", dijo orgulloso el talentoso músico.

Musico peruano Lucho Quequezana. Foto: Instagram

"Un comentario unánime de todos los directores era el trabajo de Claudia a nivel sonoro y a nivel expresivo. Lo habían visto pocos veces y eso era muy bonito. Creo que ha sido una lección para ellos y para todos nosotros que si uno hace las cosas con esfuerzo dedicación, ensayo y coraje, nadie te puede parar y eso ha sido muy bonito y al mismo tiempo era que Perú llegaba a este mundial y siendo su primera competencia entró a la final ubicándose entre los tres mejores del mundo. Sin duda es un triunfo para el Perú".

¿Qué premios ganaron?

En la primera fase del Mundial de Coros, al que solo pasan los mejores coros del mundo, Voces del sol se enfrentó a países como Francia, Alemania, Holanda, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia y Lituania, interpretando el Carnaval de Tambobamba logrando pasar a la fase final, en donde quedó como uno de los tres mejores coros del mundo luego de enfrentarse a Alemania y Bulgaria quien resultó ganador.

Además, el coro peruano obtuvo medalla y diploma de oro en la Categoría de Folklore, interpretando una fina selección de música coral de la costa, sierra y selva: 'Mitayi' (tradicional de la Selva en lengua asháninka), 'Tuytunki Carnaval de Tambobamba' (interpretada en quechua) y 'Contigo Perú' de Augusto Polo Campos.

Las canciones fueron acompañadas de coreografías de masa coral creadas por el prestigioso coreógrafo Raúl Romero. También se le otorgó medalla y diploma de oro en la Categoría Gospel, Jazz and Pop donde presentaron un repertorio que estrenaron en su último espectáculo FORTE en el Gran Teatro Nacional, con la coreografía de la maestra Vania Masías. Todos los arreglos han sido realizados por el maestro Edgar Espinoza, Jr que también fue el pianista del coro en la competencia.