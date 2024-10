La aguerrida conductora Andrea Llosa se ha vuelto viral en redes sociales tras protagonizar un fuerte percance en una playa mientras grababa un spot publicitario para un nuevo proyecto que busca emprender. La figura de ATV, presentadora de los programas ‘Andrea’ y ‘Nunca más’, se encontraba en el mar con un vestido largo, pero dándole la espalda a las fuertes olas que comenzaban a golpear en ese momento.

Cuando iba a comenzar la grabación, la periodista fue sorprendida por varias olas que la tumbaron y la arrastraron, quedando prácticamente con las piernas hacia arriba. Afortunadamente, Llosa pudo salir del agua sin problemas y el accidente no pasó a mayores.

¿Qué dijo Andrea Llosa sobre el percance que sufrió en el mar?

El video que Andrea Llosa subió a su canal oficial de TikTok dura solo 8 segundos. En él se muestra lo que hemos contado líneas arriba. Las imágenes se volvieron virales y su publicación está a punto de alcanzar los 50,000 'me gusta'. En la descripción, ella compartió un reflexivo mensaje:

“Así nos revuelca la vida. Pero dignas, salimos airosas como después de esa ola. La salud mental es muy importante y más en nuestro país. Por eso cree, ‘la casa del amor’, mi centro psicológico para mujeres, hombres y niños para que nuestros profesionales en salud mental, los acompañen (con terapias) en todo momento y sepan que nunca estarán solos”, escribió la periodista, dejando entrever que se dejó arrastrar por las olas para dar a conocer su nuevo proyecto en favor de la comunidad.

Andrea Llosa se pronuncia tras video: "Estoy viva"

La conductora de 'Nunca más' indicó que el video en el que se le ve sorprendida por el mar responde a un spot publicitario enfocado en la salud mental. "Cómo la vida, cuando uno no va a terapia, uno deja que la vida fluya. Ya sabemos cómo es la vida, un camino poco asfaltado, con subidas y bajadas. Es importante recurrir a una terapia y no dejar que la vida fluya", dijo.

Asimismo, Andrea Llosa recalcó que se enfrentó al mar para grabar dicho video y aclaró que no se trató de un percance. "Estoy viva", publicó en sus historias de Instagram.

¿Quién es el novio de Andrea Llosa?

La presentadora Andrea Llosa causó revuelo entre sus seguidores al compartir imágenes junto a su nuevo compañero sentimental, Pablo de Vinatea, el 13 de marzo de este año. "La verdad, sí (está feliz). No imaginé que sería tanto (las noticias en las redes). No me lo esperaba. Solo sentí que ya era importante compartirlo (...) Me siento muy agradecida con los buenos comentarios de las personas, han sido muy lindos conmigo", indicó la comunicadora.

PUEDES VER:Andrea Llosa resalta a Gisela Valcárcel como la mejor conductora de la TV peruana y excluye a Magaly Medina

El novio actual de Andrea Llosa es un hombre natural de Arequipa que se mudó a los Estados Unidos en junio de 2022. La conductora viajó al país norteamericano para disfrutar de tiempo juntos. Según el reporte de 'Magaly TV, la firme', en su perfil de LinkedIn se menciona que trabaja como director-gerente en Human Consulting Group, una compañía especializada en asesorías. Además, cuenta con experiencia previa como colaborador en una cervecería.

Pablo de Vinatea es la nueva pareja de Andrea Llosa. Foto: Instagram.

¿Cuántos años de diferencia se llevan a Andrea Llosa y su novio?

Andrea Llosa, quien es la enemiga acérrima de Magaly Medina, vio la luz por primera vez el 25 de abril de 1975, lo que significa que en la actualidad cuenta con 49 años de edad. Por otro lado, según la información proporcionada en el programa de Magaly Medina, Pablo de Vinatea tiene 50 años, lo que establece una diferencia de edad de 1 año entre esta famosa nueva pareja.