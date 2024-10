Vasco Madueño informó sobre un próximo concierto en el que participarán varios artistas, y en el cual se espera la presencia de su padre, el famoso cantante Guillermo Dávila. La iniciativa se presenta como una manera de apoyar a la madre de Vasco, quien ha estado luchando contra el cáncer durante los últimos cinco años. Sin embargo, esta situación ha provocado la reacción de la conductora de televisión Magaly Medina, quien criticó al cantante venezolano por su tardío apoyo a su hijo en un momento tan crítico.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Guillermo Dávila?

Magaly Medina, conocida por su estilo directo y su enfoque incisivo en temas de actualidad, analizó el compromiso de Guillermo Dávila durante un segmento de su programa, 'Magaly TV, la firme'. En su intervención, la periodista subrayó que el apoyo del cantante llega tarde, ya que su hijo Vasco Madueño ha enfrentado grandes dificultades luego de que el intérprete se negara a reconocerlo por varios años. La 'Urraca' enfatizó que el artista ha necesitado la presencia y el respaldo de Dávila desde hace años, pero lamentó que esa relación padre-hijo nunca se haya materializado como debería.

"Podríamos decir, pero sería un poco cliché: Un poco tarde, ¿verdad?", dijo en un inicio Medina. Sumado a ello, la 'Urraca' hizo hincapié en la difícil situación que vive Vasco Madueño. Debido a la delicada salud de su madre, Vasco ha tenido que dejar de lado su carrera musical para asumir el rol de cuidador principal. "Vasco es el único sostén de su madre y ahora está trabajando como mozo en un restaurante y dictando clases de música, abandonando sus sueños porque tiene que darle los cuidados a su madre", señaló.

Hijo de Guillermo Dávila abandona su carrera como cantante para cuidar a su madre con cáncer

Jessica Madueño, conocida por su prolongada lucha junto a su hijo Vasco Madueño para que Guillermo Dávila la reconociera como su hijo, ha vuelto a aparecer en la televisión nacional, pero ahora enfrenta un desafío aún mayor. “La situación se complicó con otro problema de salud. Tuve que ser operada por una obstrucción intestinal y solo me dieron un 30% de probabilidades de sobrevivir”, reveló Jessica ante las cámaras de Magaly Medina.

“Estoy en 33 kilos y medio. Estaba en 30. Me han dicho que tengo que hacer dieta completa para subir de peso, si no no pueden hacer ningún tipo de tratamiento”, señaló. Es más, Vasco Madueño, el hijo de Jessica, tuvo que firmar el consentimiento para la operación a la que su madre sería sometida. “Cuando la iban a operar y los médicos me pusieron los papeles para que yo autorice la cirugía, fue como sentir que su vida estaba en mis manos y no sabía si ese abrazo que le di en la sala iba a ser el último”, contó.

Jessica Madueño reapareció contando dura enfermedad. Foto: ATV.

