El exesposo de Jennifer López compartió detalles sobre su matrimonio con la estrella del pop, acusando a la cantante de haberle sido infiel con Puff Diddy. En una reciente entrevista, Ojani Noa aseguró que el vínculo entre su exesposa y el rapero comenzó cuando ella trabajaba en su primer álbum, lo que eventualmente causó la ruptura de su matrimonio. Estas declaraciones llegan en un momento delicado para la cantante, quien también enfrenta el complicado divorcio de su actual esposo, Ben Affleck.

El rapero, quien fue arrestado recientemente por cargos de agresión sexual y conspiración criminal, enfrenta una nueva acusación. El exesposo de 'La diva del Bronx' no solo culpa a Diddy por su divorcio, sino que también ha señalado a Jennifer López de haber obstaculizado sus oportunidades laborales después de la separación, lo que ha añadido más controversia en torno a la vida de la cantante.

Ojani Noa acusa a Jennifer López de infidelidad con Puff Diddy

En una reciente entrevista con el programa 'Despierta América', Ojani Noa, exesposo de Jennifer López, aseguró que el rapero Puff Diddy fue responsable en parte de la ruptura de su matrimonio. Según Noa, todo comenzó cuando Jennifer López empezó a trabajar en su primer álbum 'On the 6', en el que el rapero fue uno de los productores. Durante ese tiempo, la relación entre la cantante y el rapero se intensificó, lo que llevó a engaños y mentiras que acabaron con su matrimonio.

"Cuando Sony le pagó a Jennifer la millonada que le pagó, ahí apareció Puffy como uno de los productores. Fue en ese momento cuando empezaron las mentiras y la separación", comentó Noa. Además, reveló que la distancia fue un factor clave en la ruptura. "Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante mientras ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum. Ahí fue cuando empezaron los engaños", agregó.

Ojani Noa se siente perjudicado a nivel laboral por JLo

Además de acusar a Jennifer López de infidelidad, Ojani Noa declaró que su exesposa lo ha perjudicado en el ámbito laboral a lo largo de los años. El cubano señaló que la sombra de su matrimonio con la cantante lo ha seguido afectando, al punto de que, según él, JLo habría interferido en varias oportunidades profesionales.

"No solo me llevaste a la corte, sino que también llamaste a diferentes compañías para que me despidieran. ¿Qué te hice para merecer esto?", expresó Noa durante la entrevista. El ex de JLo exigió que la cantante cuente la verdad sobre lo que sucedió durante y después de su matrimonio. "Que diga todo lo que ha pasado", concluyó, haciendo referencia a los enfrentamientos legales que tuvo con la actriz y cantante en el pasado.

Jennifer López y su primer esposo Ojani Noa. Foto: Hola

El polémico vínculo entre Puff Diddy y Jennifer López

La relación entre Jennifer López y Puff Diddy no ha estado exenta de controversias. Aunque su romance fue ampliamente publicitado en los años 90, las recientes acusaciones contra el rapero han reavivado el interés en su vínculo con la cantante. El rapero fue arrestado en septiembre de 2024 bajo cargos de conspiración, actividades criminales organizadas y agresión sexual, lo que ha generado un escándalo mediático de gran magnitud.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Este reciente escándalo no ha hecho más que complicar la imagen pública de Jennifer López, quien ya enfrenta la atención mediática debido a su proceso de divorcio con Ben Affleck. Aunque JLo no ha emitido comentarios sobre las acusaciones de Ojani Noa o su vínculo con Diddy, su nombre sigue en los titulares debido a las complejas relaciones de su pasado y su presente.

La complicada situación de Jennifer López tras su divorcio con Ben Affleck

Mientras Jennifer López continúa lidiando con las repercusiones de las declaraciones de su primer esposo, también enfrenta la complicada situación de su divorcio con Ben Affleck. Se dice que el proceso podría alargarse por años debido a la falta de un acuerdo prenupcial. A pesar de que el matrimonio entre la cantante y el actor fue considerado como una de las grandes uniones de Hollywood, las recientes disputas entre ambos han generado especulaciones sobre una separación prolongada y costosa.

Los problemas personales de JLo parecen no tener fin, y ahora su pasado amoroso vuelve a tomar protagonismo. Entre las acusaciones de Ojani Noa y el escándalo que rodea a Puff Diddy, la cantante se encuentra en medio de una tormenta mediática que no parece cesar en el corto plazo.