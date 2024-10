Luego de que Rodrigo González y Magaly Medina coincidieran en un avión, los conductores de ‘Amor y fuego’ y ‘Magaly TV La Firme’ se vieron enfrentados por el caso Andrés Hurtado. A la polémica se sumaron los ‘urracos’ Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz, quienes han ganado mayor protagonismo en las últimas semanas por su pódcast ‘Puro floro’ y por sus duras críticas hacia Peluchín.



¿Qué dijo Rodrigo González sobre los ‘urracos’?



El último lunes 14 de octubre, Rodrigo González, conductor de ‘Amor y fuego’, dedicó los primeros minutos de su programa a responder a Magaly Medina y sus reporteros Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz, criticándolos por los ataques recibidos en redes sociales.



González sugirió que Medina le teme a sus revelaciones en Willax, y señaló que la presentadora estaría enviando a su equipo para atacarlo. Además, rechazó comparaciones con Magaly y defendió su programa, asegurando que no se dejará intimidar y que continuará exponiendo verdades.

“Cómo estarán de asustadas algunas y algunos que me mandan a todos sus chupamedias a ver si me dan un voltio. Como si en este show hiciéramos contenido para gustarle a quienes van a justificar siempre todo de su ídola, de su jefa, siempre van a justificarlo todo. Les molesta que evidenciemos, les molesta que toquemos el tema”, sostuvo el popular ‘Peluchín’.



Asimismo, González descartó querer parecerse a Magaly Medina, a quien años atrás la llamaba madrina. “Nunca serás, dicen, esperemos nunca parecernos, es consigna, pero, ¿se necesitan en verdad aliar tantos? Porque todo el tiempo se la pasan diciendo que este es un programa que nadie ve, cosa que no sería de tanta relevancia si no le daríamos tantos voltios e incomodaríamos y evidenciaríamos a quienes no quieren ser evidenciados. Necesitan mandar a todos, aquí los espero, yo solo puedo contra todos”, añadió.



‘Urraco’ le responde a Rodrigo González



Tras ser tildado de ‘chupamedias’, el periodista John Tirado no dudó en utilizar sus redes sociales para responderle al conductor de ‘Amor y fuego’. Según el ‘urraco’, lograr tener una carrera televisiva le ha costado mucho trabajo, a diferencia de Rodrigo.



“Acabé mi carrera a los 20 y soy licenciado desde los 21 años. Vengo de un barrio de S.M.P. donde mis padres me dieron la mejor educación siempre. A mí no me regalaron nada, yo sí pisé la calle y vi la problemática social al lado de la gente, no frente a una pantalla. Tienes razón, nunca seremos iguales, yo no nací en una cuna de oro”, sostuvo en Instagram.

John Tirado, urraco de Magaly, defiende su trayectoria en redes. Foto: Instagram

Además, John Tirado manifestó que desea no seguir los pasos de Rodrigo González. “Tengo 27 años, y espero que a los 46 años no padezca de arrogancia y odio”, dijo.



‘Urracos’ de Magaly Medina defiende a su jefa



En un reciente episodio de ‘Sin lenguas en los pelos’ de No somos TV, los periodistas Gianfranco Pérez, John Tirado, y Otto Díaz discutieron la relación laboral entre Magaly Medina y Rodrigo González. Revelaron detalles sobre el inicio de la carrera de Peluchín junto a Medina y contrastaron sus estilos.



Otto Díaz destacó la diferencia en experiencia y enfoque entre ambos, afirmando que Magaly es una periodista experimentada, mientras que Rodrigo González, quien también no terminó sus estudios, se limita a ser un presentador.

“Hay una diferencia muy grande, Magaly es una periodista de años, de trayectoria, donde tú vas a trabajar con ella y ella sigue siendo maestra, aprendes cómo es el ritmo, ella la tiene clara cómo va una nota del principio a fin”, afirmó Otto Díaz.

