La tensión entre María Pía Copello y Katia Palma llegó a un punto álgido tras la última edición de 'Esto es Guerra' (EEG), cuando Palma lanzó un comentario que no fue bien recibido por la conductora. María Pía no dejó pasar el comentario y, horas después, recurrió a sus redes sociales para responder con ironía: "¿Qué tienes?". El intercambio ha generado un gran revuelo entre los seguidores del programa, quienes no tardaron en opinar sobre la disputa en redes, cuestionando si la rivalidad entre ambas se ha intensificado.

Este cruce de palabras refleja las fricciones que a menudo se generan en la televisión en vivo, donde las bromas pueden malinterpretarse o generar reacciones inesperadas. La relación entre Katia y María Pía ha sido comentada anteriormente en los medios, pero este último enfrentamiento ha despertado la curiosidad del público, que sigue expectante sobre cómo evolucionará la situación en las próximas emisiones de 'EEG'.

¿Qué mensaje le mandó Katia Palma a María Pía Copello?

Durante un reciente episodio de 'Esto es Guerra' (EEG), Katia Palma sorprendió al lanzar un reto directo a María Pía Copello. Lo que parecía ser una broma entre colegas del programa, rápidamente se convirtió en un desafío público que generó expectación entre los seguidores del reality. Katia, con un tono decidido, propuso un enfrentamiento de baile en el que dejó clara su intención de medirse cara a cara con María Pía, sin intervención de terceros.

"María Pía Copello, graba bien lo que te voy a decir. Te espero aquí sola, cara a cara, y le pido de verdad a la producción que este lunes haya un reto de hip hop entre tú y yo. No me traigas a gente de 'MQM'. No. Tú y yo, solas", fueron las palabras exactas de Palma, encendiendo aún más la tensión entre ambas figuras.

La respuesta de María Pía Copello no se hizo esperar y utilizó sus redes sociales para 'increparla' por su ácido comentario: "Oye, ¿qué tienes?", fue el mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram.

Renzo Schuller será reemplazado por María Pía en 'Esto es guerra'

La producción de 'Esto es Guerra' anunció que María Pía Copello reemplazará a Renzo Schuller a partir del lunes 7 de octubre, luego de que este fuera enviado a la zona de reserva tras perder un enfrentamiento con Katia Palma. La conductora de 'Mande quien mande' tomará el liderazgo de los combatientes mientras Schuller cumple su castigo. El actor fue sancionado tras perder un desafío de derrumbar bloques, una decisión que él consideró injusta. Katia Palma también lo acusó de favorecer a su equipo en una competencia de adivinanzas.