La cantante de cumbia, Pamela Franco, sorprendió a todos al lanzar un contundente mensaje en sus redes sociales luego de que se difundieran imágenes de Christian Cueva disfrutando de su estadía en Cusco. La cantante dejó entrever su malestar con una frase enigmática que generó diversas interpretaciones: "Con la lengua se tropieza más seguido", escribió, despertando la curiosidad de sus seguidores y la especulación sobre a quién iba dirigido el comentario.

La publicación de Pamela llega en un momento en que las imágenes de Cueva han generado diversas reacciones en redes, avivando rumores y comentarios sobre el comportamiento del futbolista. Aunque no mencionó nombres, muchos usuarios han interpretado que el mensaje podría estar relacionado con las recientes polémicas en torno a Cueva.

Pamela Franco y Christian Cueva coincidieron en un hotel en Machu Picchu

El programa 'Amor y fuego' presentó un informe revelador donde se mostró a Christian Cueva en Machu Picchu, coincidiendo con la estadía de Pamela Franco, quien tenía compromisos en la ciudad imperial. Según lo expuesto por los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, ambos habrían compartido el mismo hotel, lo que ha generado rumores de que ya no estarían ocultando su relación. Una bailarina de la orquesta de Pamela expuso esta situación al publicar en sus historias de Instagram que se hospedaban en el "Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel", mismo lugar donde se encontraba Cueva por una firma de autógrafos con el equipo Cienciano.

Además, el informe mostró a Christian Cueva portando una casaca blanca, la misma que Pamela Franco había mostrado en sus redes sociales, lo que avivó aún más las especulaciones. Por otro lado, el futbolista fue visto en las cercanías de la estación de tren de Aguas Calientes, lugar clave de acceso a Machu Picchu. Aunque no se confirmó un encuentro directo entre ambos, las coincidencias en tiempo y lugar han alimentado los rumores de una posible cercanía, dejando al público en expectativa ante la falta de declaraciones oficiales por parte de los involucrados.

Pamela Franco baila en redes sociales y, ¿envía indirectas?

A través de su cuenta personal de Instagram, la cantante de cumbia ha vuelto a usar su plataforma para compartir mensajes acompañados de canciones. Aunque no menciona directamente a Christian Cueva, estos mensajes han captado la atención de sus seguidores, ya que fueron grabados desde su habitación de hotel en Cusco, mostrando que se encontraba sola.

Entre los fragmentos que Pamela Franco interpreta se encuentran frases como: "Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomando té con la reina Isabel, no pago mis rentas con palabras", y otros versos más sugestivos.

Mientras tanto, el futbolista conocido como el '10 de la calle' no ha dado declaraciones sobre la coincidencia en el mismo hotel con la cantante, ni ha publicado nada en sus redes sociales. Por su parte, Pamela sigue envuelta en polémicas debido a demandas.