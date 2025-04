¿Quieres estudiar un posgrado en el extranjero? Pronabec lanza feria virtual para ayudarte a encontrar las mejores opciones

¿Quieres estudiar una maestría o doctorado en otro país? Este martes 8 de abril, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) presenta la Feria Internacional de Posgrado Beca Generación del Bicentenario 2025, donde podrás conocer la oferta educativa de universidades de renombre mundial.

Este evento 100% virtual te permitirá conectarte desde cualquier lugar y explorar las mejores opciones de posgrado en el extranjero. La feria se llevará a cabo de 9 a. m. a 7 p. m., con diversas exposiciones que se adaptan a tu horario. Recuerda inscribirte hasta el lunes 7 de abril para participar y resolver tus dudas.

Conéctate con las mejores universidades del mundo

La Feria Internacional de Posgrado reunirá a más de 70 universidades extranjeras, clasificadas entre las 25, 50 y 75 mejores del mundo. Durante el evento, podrás conocer los programas de estudios de posgrado que ofrecen, sus requisitos, fechas y procesos de postulación, así como información relevante sobre el país de destino.

Entre las universidades participantes se encuentran:

University College London, Reino Unido (Top 25)

The University of Melbourne, Australia (Top 25)

University of Sydney, Australia (Top 25)

McGill University, Canadá (Top 50)

Australian National University, Australia (Top 50)

University of Queensland, Australia (Top 50)

Monash University, Australia (Top 50)

Embajadas y agencias internacionales participantes

Además de las universidades, embajadas y agencias internacionales también estarán presentes para informar sobre oportunidades de estudios de posgrado. Algunas de las instituciones que participarán son:

Comisión Fulbright

Consorcio CALDO

LAE International Education

Embajada de Francia / Campus France

Embajada de Japón

Blue Studies International

Asociación Latinoamericana Rusa

Durante la feria, se brindará información sobre la convocatoria 2025 de Beca Generación del Bicentenario, que ofrece a profesionales destacados la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del mundo con todos los costos cubiertos por el Estado peruano. Se orientará sobre los requisitos, beneficios y el proceso de postulación a la beca.

Detalles del evento y proceso de inscripción

El evento contará con cuatro salas de exposición simultáneas, donde cada institución tendrá 20 minutos para presentar sus programas de posgrado y responder preguntas del público en vivo. Todas las salas contarán con subtitulación al español en tiempo real, facilitando la comprensión de la información. Puedes revisar la programación de las exposiciones en la página web de la feria: www.pronabec.gob.pe/feria-beca-generacion-bicentenario.

Para participar, debes inscribirte hasta el lunes 7 de abril en: forms.gle/TiTtrdFEVcA4WDLF6. Completa el formulario con tus datos personales y de contacto. ¡Las plazas son limitadas!

Si no logras participar en alguna exposición o no te inscribiste a tiempo, no te preocupes. Todas las presentaciones serán grabadas y podrás acceder a ellas a través del canal oficial de YouTube de Pronabec (www.youtube.com/@PronabecOficial) o en la página web del evento, para que no te pierdas ningún detalle