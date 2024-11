Proinversión: Perú concesionó ocho puertos mediante APP por US$3.448 millones

Bajo el lema “De Chancay a Shanghái”, el último jueves 14 de noviembre se inauguró el Terminal Multipropósito de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima. Esta megaobra no solo aspira a convertirse en un centro tecnológico y logístico regional, sino que fortalecerá la modernización del sistema portuario nacional con la meta de trasladar más de 1 millón de contenedores al año.

Según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), la puesta en marcha del Megapuerto de Chancay y los terminales entregados a través de Asociación Público - Privada (APP), "juegan un rol clave en la promoción y adjudicación de proyectos estratégicos". Hasta la actualidad, nuestro país ha concesionado ocho puertos bajo este mecanismo, con un compromiso de inversión total de US$3.448 millones.

Del monto anterior, se han ejecutado US$2.262 millones, que han facilitado nuevos capitales en proyectos complementarios relacionados con infraestructuras viales, logísticas, transporte terrestre, así como actividades industriales y comerciales. Dichos proyectos han generado flujos de inversión directa e indirecta, al igual que permitieron mejorar la infraestructura y los servicios portuarios del Perú.

Además, las exportaciones han pasado de US$6.613 millones a US$64.355 millones entre 1999 y 2023, lo que significa un notable incremento. A este dato hay que añadirle el buen desempeño en el presente año. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y septiembre, los despachos al exterior alcanzaron los US$53.651 millones, cifra que representa un aumento de 14,6% respecto al mismo periodo del 2023.

Puertos y competitividad

La inversión total para el Megapuerto de Chancay asciende a US$3.400 millones, de los cuales, más de US$1.300 millones se han destinado para la primera etapa. Esta incluye cuatro muelles, un complejo con oficinas administrativas, servicios logísticos y un túnel de casi dos kilómetros de largo.

Sin lugar a dudas, este puerto se ha colocado entre los más importantes del país, al igual que el Muelle Sur del Callao, que al inaugurar el Muelle Bicentenario elevó su inversión acumulada a US$731,3 millones. No se queda atrás el Terminal Norte Multipropósito del Callao, cuyo costo está proyectado en US$1.426 millones. Actualmente, se encuentra en ejecución de fase 3A (US$95 millones) y continuará con la fase 3B que requerirá aproximadamente US$500 millones.

Además de estos puertos, Proinversión informó que el país cuenta con otros como el Terminal Portuario de Matarani con una inversión que asciende a US$290,4 millones y los terminales de Paita (US$ 290,3 millones), General San Martín de Pisco (US$ 185,4 millones) y Salaverry (US$ 138,2 millones).

Adicionalmente, se suman el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao, con una inversión de US$113,2 millones, y el Terminal Portuario de Yurimaguas (US$36 millones). Próximamente, se añadirá el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona, con un costo de US$405 millones, el cual beneficiará a cinco regiones y promoverá inversiones en proyectos mineros y ferroviarios, entre otros.

Respecto a las perspectivas de la industria portuaria, la agencia sostuvo que tiene en cartera el desarrollo y modernización de cuatro proyectos adicionales, entre los que figuran Chimbote (US$ 245 millones), Pucallpa (US$41 millones) y Saramiriza e Iquitos, en Loreto (US$86 millones).

Perspectivas de la industria portuaria