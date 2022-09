Cobre y zinc avanzan al ritmo de los mejores pronósticos de las fábricas en China

Los precios del zinc subían el viernes, impulsados por el temor a que haya nuevos cierres de fundiciones debido a los altos precios de la energía, mientras que otros metales avanzaban después de que los datos de las fábricas chinas fueron mejores de lo esperado.

Según informó la agencia Reuters, a las 1010 GMT (05.10 a. m. del viernes en Perú), el zinc a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) mejoraba un 1,9%, a US$ 2.986 la tonelada.

“La oferta se ha deteriorado realmente en el zinc, que es uno de los pocos metales que tiene una base de producción bastante grande en Europa (...) Se ha visto especialmente afectado por los cierres y creo que probablemente habrá más en ese frente”, dijo Caroline Bain, de Capital Economics.

La subida de los precios de la electricidad en Europa también ha provocado recortes en la producción de aluminio, que consume mucha energía.

Los precios de otros metales subían después de que la actividad fabril de China —principal consumidora mundial de metales— aumentó de forma inesperada en septiembre, volviendo a crecer tras dos meses consecutivos de contracción.

El cobre de la LME sumaba un 0,7%, a US$ 7.595 la tonelada, pero está previsto que cierre el trimestre con una pérdida cercana al 8%, presionado por la fortaleza del dólar, las alzas de tasas de interés de la Reserva Federal y los confinamientos chinos por el COVID-19.

La posible prohibición por parte de la LME de los metales rusos, incluidos el níquel, el aluminio y el cobre, agravaba aún más la preocupación por la oferta.

Respecto a los otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,8%, a US$ 2.215 la tonelada; el plomo ganaba un 0,5%, a US$ 1.886; el níquel mejoraba un 1%, a US$ 22.560; y el estaño avanzaba un 1,3%, a US$ 20.780.