Bolsa de Valores de Lima cierra la jornada con ganancias en 14 indicadores y sube 1,93%

La Bolsa de Valores de Lima cerró la sesión de este viernes 9 de setiembre con ganancias en la mayoría de sus índices anotando 14 indicadores al alza y 2 a la baja. Así, el índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, subió 1,93% hasta los 19,546.26 puntos.

Por su parte, el índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado local, ganó 2,22% y se colocó en 514.23 unidades.

PUEDES VER: Midagri declaró desierta la tercera licitación para compra de urea

El sector financiero fue el que reportó más ganancias en la jornada con un avance de 2,11% , seguido por minería (1,90%), consumo (0,97%), industrial (0,54%) y construcción (0,35%). Al otro lado, los rubros que registraron pérdidas fueron servicios y electricidad con 0,29%, cada uno.

Dentro de las empresas locales que mayores pérdidas registraron estuvieron: Empresa Agroindustrial Pomalca (-5,00%), Hidrandina (-1,41%) y Backus y Johnston (-0,93%). Mientras que los que registraron ganancias fueron: Volcan Compañía Minera (12,97%), Sociedad Minera El Brocal (5,59%) y Compañía de Minas Buenaventura (5,17%).

Mientras en Wall Street, los tres índices principales terminaron con ganancias de al menos el 1%, logrando su primer aumento semanal en cuatro semanas.

El Dow Jones Industrial Average (.DJI) subió 377,19 puntos, o un 1,19%, a 32.151,71, el S&P 500 (.SPX) ganó 61,18 puntos, o un 1,53%, a 4.067,36 y el Nasdaq Composite (.IXIC) sumó 250,18 puntos , o 2,11%, a 12.112,31.

En divisas, el índice del dólar cayó tan bajo como 108,35 y bajó un 0,5% a 108,96, retrocediendo después de las fuertes ganancias recientes. El índice del dólar también registró su primera caída semanal en cuatro semanas. El euro saltó hasta un 1,2% a un máximo de tres semanas de US$ 1,0114. La última vez subió un 0,5% a US$ 1,0045.

Las criptomonedas también avanzaron, con bitcoin subiendo un 10,1% a US$ 21.263.

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 4%, respaldados por preocupaciones sobre cortes en el suministro. El crudo Brent subió US$ 3,69, o un 4,1%, para ubicarse en US$ 92,84 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 3,9%, para ubicarse en US$ 86,79 el barril.