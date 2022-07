Reprivatización de lotes de Talara sin consenso entre sus impulsores

La Comisión de Energía y Minas, que se alista para colocar esta semana en el Pleno sendas iniciativas para perpetuar los lotes de Talara en manos privadas, no define posiciones ante su propia ley. Durante la sesión del pasado viernes, el titular de dicho grupo, Carlos Alva, reconoció que, entre las seis empresas que se beneficiarían retroactivamente, algunas no dan la talla con sus compromisos.

“Hay una empresa china que no respeta acuerdos laborales, paga una miseria a trabajadores y no tiene responsabilidad social. No estoy generalizando, hay empresas que sí están dando gas a la población, aunque quizá deberían invertir más (en exploración). Pero lo que no queremos es que se agrupen, y si sale ganadora esta empresa que no respeta, pues entonces... (estamos mal)”, espetó.

Para el expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa Alencastre, esta declaración representa una confesión sobre CNPC, operadora de los Lotes X y VI/VII a través de su sucursal Sapet, que echa por tierra el propósito de los PL 804/2021 y 2279/2021, alentados desde el seno de la comisión para extender las concesiones por diez o más años, justo cuando los del noroeste están por vencer.

“Se demuestra con estas expresiones que no hay argumentos para ninguna ampliación. Pero no se trata solo de esta empresa, sino de todas en general. No es el único caso donde no ha habido las inversiones correspondientes pese a todas las facilidades que se les ha dado. La población tampoco está de acuerdo con su permanencia, y eso no es algo de hoy, sino de siempre”, refirió el experto.

Ochoa remite además que aún existe un alto potencial de hidrocarburos que podría triplicar la producción actual de 20.000 barriles/día en el norte, con “horizontes profundos que no se han explorado y se mantienen intactos”. Pero se necesita una inversión consciente.

Abuso de services

Evin Querebalú, asesor de la Federación Nacional de Hidrocarburos, asegura que existe un “abuso” de las services que operan no solo lotes en Talara, sino de todo el territorio, donde a un ingeniero “no le pagan más de S/2.000, mientras un obrero puede no llegar al sueldo mínimo”.

Recuerda, en esta línea, que los lotes que tenía Petroperú cuando se privatiza dejaban 130.000 barriles por día, pero hoy no llegan a 40.000 porque no hubo mayor inversión.

“Este abuso no es de ahora, viene desde 1996 cuando los lotes fueron concesionados y regalados en producción por Fujimori. Ahí nace el problema que hoy vivimos: pagar precio internacional por nuestro crudo en cualquier parte del territorio. Es un error garrafal”, sostiene.

Cabe precisar que el Lote X es el más sustancioso en la zona continental de Talara. En mayo del 2022, alcanzó una producción promedio de 11.350 barriles/día; mientras el VI/VII de Sapet, llegó a los 3.727.

CNPC en su hora cero

En junio pasado, 37 comunidades vecinales de El Alto presentaron un pliego conjunto para que las operaciones de CNPC en Talara no se extiendan más allá del 2024, debido a “daños incalculables” en su biósfera.

En 2021, trabajadores tercerizados de la estatal acataron un fuerte paro de 72 horas exigiendo mejoras laborales.

Petroperú es el único comprador de crudo en Talara. Sin embargo, se lo venden a precio internacional.