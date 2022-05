Paola del Carpio: “Si es 20% o 40% eso se verá, pero hay un problema y no es pequeño”

Paola del Carpio, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo, adelanta que la crisis de los fertilizantes sí nos va a afectar, pero aún se puede hacer algo desde el Ejecutivo y asegurar el inicio de la campaña agrícola 2022-2023, si es que se deja de minimizar el problema.

¿Nos estamos quedando sin fertilizantes?

Estamos en un déficit importante de fertilizantes. De hecho, se ha mencionado que estamos 200.000 toneladas por detrás de lo que deberíamos, ya que los precios han aumentado como el caso de la urea, que es el que más importa, casi se ha triplicado el precio y a los productores les cuesta mucho ya comprarla. Entonces, la importación de urea ha retrocedido un 84% solo en el primer trimestre de este año. Los agricultores están preocupados.

¿Crees usted en la sustitución de la urea por otros productos como el sulfato de amonio?

Casi la mayoría de los fertilizantes que se usan los importamos y la urea es el que más ha subido de precio, pero no es el único. Entonces, si bien se podría sustituir, esto dependería de la zona del cultivo, de cada tipología. Puede haber un nivel de sustitución, pero no a una sustitución perfecta. Los precios de otros fertilizantes también están subiendo, aunque no haya un retroceso de 84% en su importación, no es un tema para tomarse tan a la ligera. Los cultivos usan un tipo de fertilizante específico para una mejor productividad, entonces cambiar esta realidad también es cambiar la realidad de esa productividad.

¿Qué tan importante es la urea para el agricultor peruano?

Vamos a tomar al arroz, cultivo para el cual el 80% de los agricultores usan fertilizantes como la urea. Este insumo permite que la productividad se duplique, entonces, si comparas un cultivo con fertilizante y otro sin fertilizante, el que lo usó tiene un 133% más en términos de lo que logras cosechar. Esa es la gran preocupación, porque estas personas tienen que invertir más y obtendrán menos productos y al final menos productos significa más precios para todos los peruanos.

En ese sentido, ¿considera que quienes pronostican una caída de la producción agraria están exagerando?

No lo creo, sobre todo porque esos números proceden de personas especialistas y los datos disponibles en la Encuesta Nacional Agraria muestran la importancia que resultan ser los fertilizantes para la productividad de los cultivos. Si el número es 20% o 40% eso se verá con pinzas, pero hay un problema y no es pequeño.

¿Qué es lo que se debe hacer, además de la compra de los fertilizantes?

El tema de la compra de fertilizantes es urgente, pero hay que hacerlo bien y no comprar por comprar. Se debe usar mecanismos de tipo diplomático. Se debe pensar que este es un momento similar a cuando teníamos que comprar vacunas y estábamos frente a varios países que estaban deseando conseguir estas vacunas que eran tan escasas y los fertilizantes lo están. Entonces, todos los países están tratando de acceder a estos fertilizantes para proteger su seguridad alimentaria. Por el lado del hambre, hay que ver medidas de cómo ampliar los programas sociales (Juntos, Pensión 65 y Qali Warma), además de un apoyo sistemático a las ollas comunes. En paralelo, tampoco se puede descuidar las condiciones para impulsar la inversión privada.