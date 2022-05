Ana María Choquehuanca: “La formalización viene con una mochila cargada de impuestos”

La presidenta de la Asociación Pyme Perú hace un balance de la situación del sector tras la emergencia sanitaria y habla de lo que se necesita para reactivar a las pequeñas empresas.

¿Cómo se están recuperando las pymes luego de la pandemia?

Después de la contracción del 30% en la que se perdieron 500.000 puestos de trabajo, cuando la pandemia ya no escaló tanto, nosotros hemos visto que se podía ir rumbo a la nueva normalidad y a la recuperación. Sin embargo, esto no ha sido así porque hemos tenido un aumento de 10 % en la informalidad, precisamente de las empresas que quebraron, y ahora llegamos a un 80%. Estamos haciendo esfuerzos para que la reactivación se dé. Hemos exigido al Gobierno que ponga su mirada sobre las pymes y que diga qué herramientas dará para que pueda surgir esta reactivación.

¿Cuáles fueron los sectores más golpeados?

El turismo y el sector de manufactura. En el turismo se encuentran los pequeños negocios de restaurantes, las agencias de viajes y hoteles. Todos ellos en dos años no han recibido nada de ingresos. Los otros sectores golpeados son los de manufactura, que son precisamente los que generan ingresos. Aquí tenemos al sector textil, pero también está el de metal-mecánica, que es muy fuerte, sobre todo el que se ubica frente a las mineras.

En el caso del sector textil, ¿qué necesitan para impulsar su reactivación?

El sector pide que se proteja a la industria nacional contra la competencia desleal de China. Pero también necesitamos que el Gobierno se manifieste claramente sobre si puede o no proteger a las pequeñas empresas de textiles, principalmente las de Gamarra, que están clamando por estas salvaguardias.

En general, ¿cuáles son las principales demandas de las pymes?

Mercado y financiamiento. Las líneas de financiamiento tienen que tener retornos, periodos de gracias y facilidades. No necesariamente es asistencialismo puro o condonaciones o bonos, no hablamos de eso.

Justamente, sobre financiamiento, ¿qué porcentaje de las pymes pudo acceder a programas del Gobierno como FAE-Mype o Reactiva Perú?

No tenemos una estadística clara. Nunca han salido publicadas y el Estado adolece de la parte de los diagnósticos y la data. Nosotros calculamos que a Reactiva Perú no entró el grueso de las pymes. Los que han capturado esos fondos han sido empresas que no tenían nada que ver con los rubros urgentes que atender, como servicios, que lograron sacar Reactiva cuando no eran la prioridad, al igual que las empresas de Salud que tampoco eran prioridad (porque no pararon actividades).

¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron para acceder a este financiamiento?

Los requisitos. Pedían que (las empresas) no tengan ningún coactivo, que estén al día en Sunat, pedían un histórico. Incluso algunas entidades solicitaban que sean cliente de ellos, pedían también que no estén en Infocorp.

¿Qué se debería hacer para agilizar y motivar la formalización en las pymes?