Se eliminaría impuesto a la renta en alquiler de inmuebles de hasta S/ 2.566

Una de las medidas de reforma tributaria que implementaría el Ejecutivo —de obtener las facultades legislativas— será ajustar el impuesto a la renta (IR) de primera categoría, el cual grava los alquileres con una tasa de 5% por cada transacción.

En tal sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea que a las rentas de primera categoría (arrendamiento de bienes muebles e inmuebles) se aplique la escala progresiva acumulativa que se aplica a la sumatoria de las rentas de cuarta categoría (trabajo independiente), rentas de quinta categoría (trabajo dependiente) y las rentas de fuente extranjera.

Ello con la finalidad de que la carga tributaria sea según la capacidad contributiva de cada persona.

PUEDES VER: Reforma tributaria apunta hacia los que más ganan

Jorge Picón, abogado tributarista, dijo que al tener las rentas de primera categoría el mismo tratamiento tributario que las rentas de trabajo, los contribuyentes podrán deducir anualmente 7 UIT (S/ 30.800) una vez se sumen todas las rentas (la de primera categoría, cuarta categoría, quinta categoría o rentas de fuente extranjera). Así, los porcentajes de pago mayores serán para quienes perciben altos ingresos.

“Esto permitirá que el impuesto a los alquileres sea progresivo y más justo, ya que solo pagarían las personas que sobrepasen determinado umbral”, enfatizó el MEF.

Impacto

De concretarse esta medida, también beneficiaría a las personas de menores recursos y que tienen como único ingreso el alquiler de un inmueble.

Lo que propone el Ejecutivo es que las personas naturales cuyo único ingreso mensual es el alquiler de un inmueble que no supera los S/ 2.566 no pagarían impuesto a la renta, eliminando así el pago actual de 5% del alquiler que le representa un pago de hasta S/ 128 al mes.

“Actualmente, con el régimen vigente, una jubilada que tiene solamente ingresos por ese monto tiene que pagar mensualmente alrededor de S/ 130; la idea es que, justamente la reforma sea más equitativa y más justa, estamos eliminándola y aplicaremos tramos crecientes”, anunció a La República el viceministro de Economía, Alex Contreras.

El ministro Pedro Francke señaló que esta propuesta de tasas diferenciadas es porque considera que no es adecuado que se pague el mismo porcentaje sin importar la ganancia que se tenga del alquiler.

“¿Es correcto que el que alquila un pequeño cuartito por S/ 500 pague el mismo 5% que el que gana S/ 50.000 alquilando varios departamentos de alta gama? Proponemos que el pago de los alquileres no sea, como ahora, una tasa única sino que sea proporcional, con una parte no imponible como sucede con las rentas del trabajo, es decir, un mínimo debajo del cual no se paga”, señaló.

Pedro Francke señaló que los ingresos fiscales serían S/ 18.000 millones más de lo que se había proyectado. Foto: difusión

Ingresos fiscales serán superiores

El ministro de Economía, Pedro Francke, señaló que los ingresos fiscales serían S/ 18.000 millones más de lo que se había proyectado. De ese monto, la mayor parte se destinaría para atender las demandas de la ciudadanía, mientras que el resto se usaría para reducir el déficit fiscal.

“Sirve para reducir el déficit fiscal que se proyectó originalmente, cuando se aprobó el presupuesto, para este año en 6,2% del PBI y que nosotros dijimos en agosto que sería 4,7% a lo máximo, y que muy probablemente va a ser menos de 4,2% del PBI”, dijo el ministro Francke.

La palabra

Alex Contreras, viceministro de Economía

“Con el régimen vigente, una jubilada que tiene solamente ingresos por S/ 2.566 tiene que pagar mensualmente alrededor de S/ 130 (...) estamos eliminándola y aplicaremos tramos crecientes”.

Pedro Francke, ministro de Economía

“Proponemos que el pago de los alquileres no sea como ahora una tasa única, sino que sea proporcional, con una parte no imponible como sucede con las rentas de trabajo, es decir, un mínimo debajo del cual no se paga”.