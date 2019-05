Perú cae al puesto 55 en el Ranking de Competitividad

La competitividad de Perú no despega. Todo lo contrario, en los últimos 10 años no ha podido frenar y mucho menos revertir su continua caída. Según el Ranking Mundial de Competitividad, Perú en el 2019 se encuentra en el puesto 55 de 63 economías mundiales. Muy cerca de países como Sudáfrica y por debajo de países como Chile, México y Colombia. Tal como lo muestra la gráfica, ha caído una posición frente al 2018, pero ha retrocedido 20 posiciones desde el 2008, cuando estaba en el puesto 35.

El estudio, elaborado por el Institute for Management Development (IMD) y Centrum Católica, considera 4 pilares para poder hacer este ranking. Y el único pilar que a la fecha sostiene la posición de Perú frente a las demás economías es el de Desempeño Económico, donde Perú ocupa el puesto 41.

Si observamos dentro de ese pilar, existen diversas variables que justifican el puesto peruano; pero la que tiene una mejor posición es la inflación y política monetaria, donde Perú al 2019 ocupa el puesto 8 en el mundo.

Por el contrario, sí ha caído en el comercio internacional. Para el docente de la PUCP Vicente Tuesta, esto es preocupante si tenemos en cuenta que el sesgo de nuestra economía está relacionado al sector minero y los precios han variado en los últimos meses.

"Somos muy dependientes del precio de los commodities. Se han hecho esfuerzos por diversificar con el agro, pero no es suficiente para que sirva de colchón para la economía cuando tengamos choques del exterior", aseveró.

El segundo pilar es la eficiencia de gobierno, donde ocupamos el puesto 49 con un descenso de 2 posiciones. Para el exministro de Economía Alonso Segura, el análisis es que Perú demuestra virtudes en las medidas a corto plazo, pero no refleja credibilidad en políticas públicas a un horizonte más largo. "No tenemos políticas públicas predecibles en el tiempo. Necesitamos un Estado que piense en un horizonte más largo", afirmó.

En este pilar, también se cuestiona el marco social peruano, que "se ha agravado al no establecerse estrategias adecuadas para disminuir la desigualdad del ingreso, cerrar las brechas de género y promover mayor igualdad de oportunidades para todos".

El tercer pilar peruano es el de la eficiencia en los negocios. En palabras de la docente de Centrum Beatrice Avolio, existen avances. "Hay una mejora en las prácticas administrativas, en el mercado laboral, en productividad; pero avanzamos lento frente a los demás países de la región", afirmó.

Peor pilar: infraestructura

Perú ocupa el puesto 61 en el cuarto y último pilar: infraestructura. Solo supera a Venezuela y a Mongolia. "Esto recalca la gran importancia de aumentar la inversión pública de manera eficiente en infraestructura básica, tecnológica, científica, así como los relacionados con educación y salud y ambiente", sostiene el estudio.

Para el economista Kurt Burneo, Perú ha avanzado medianamente. "Sin embargo, cuando nos comparamos con otros países, avanzamos lento. Y recordemos que esto es una competencia", aseveró.

Burneo relacionó este indicador con cómo se comportan los proyectos de infraestructura como la Reconstrucción con Cambios. "El programa funciona, pero con mucha lentitud. Si no, cómo nos explicamos que a dos años de El Niño costero, todavía tenemos gente en Piura y Chiclayo en carpas", anotó el profesor de Centrum. ❖

No hay condiciones para reformas

El Perú se enfrenta a un escenario de reformas en el ámbito laboral, algo para lo que, según el economista Alonso Segura, no existen las condiciones.

"No hay condiciones políticas para la reforma laboral. No es una bala de plata, pero claramente es un elemento que en algún momento debe resolverse para tener un sector productivo más funcional".

Lo mismo sucede para el tema previsional. "Hay mucha presión del Congreso por hacer cambios solo por hacerlos. Y eso es muy preocupante", agregó Segura.

Alonso Segura

Exministro de Economía

“Viendo la economía política, me aterra una discusión de pensiones en la coyuntura actual. Debe ser una reforma bien técnica y no politizada. Me pregunto si esas condiciones existen”.

Kurt Burneo

Profesor de CENTRUM

“Más importante que crecer es hacerlo sostenidamente. Y eso depende de cómo mejoras tu infraestructura. El problema es que los países con quienes competimos, lo hacen mucho mejor”.