Gobierno de Chile acepta crear AFP pública: ¿Cómo funcionará?

Con 84 votos a favor, la Cámara Baja de Chile aprobó debatir las propuestas de reforma previsional que alista el Gobierno de Sebastían Piñeira, luego que éste incluyera la creación de una entidad estatal o AFP pública para administrar las pensiones privadas.

En Chile se habría tomado esta decisión luego del gran descontento de la población por las AFP privadas. En 2016, cientos de miles salieron a las calles para protestar por las escasas pensiones pagadas por los fondos establecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Durante la votación de hoy, la mayoría de los legisladores de la oposición sostuvieron pancartas que decían "No más AFP".

No obstante, algunos especialistas aún señalan que en tanto no se elimine las AFP cualquier reforma no será lo suficientemente popular, por lo que también debe considerarse aumento de la pensión mínima.

Pese a ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que el proyecto de ley de reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Chile va en la dirección correcta.

Éste busca aumentar la contribución de la población a través del incremento de 10% a 14% de los salarios a costa de los empleadores. La reforma también impulsará el "pilar de solidaridad", la red de seguridad para los pobres financiada por el gobierno.

No obstante la OCDE ha señalado que el ahorro de 14% de los salarios puede ser insuficiente para garantizar pensiones adecuadas. "La OCDE recomienda un número más cercano a 18% o 20%".

Antecedentes

El sistema de pensiones pionero de Chile obliga a todos los trabajadores a ahorrar 10% de su salario en cuentas individuales administradas por las AFP, algunas de ellas controladas por empresas con sede en Estados Unidos, como Metlife Inc., Prudential Financial Inc y Principal Financial Group.

Si bien los ahorros, que en 2018 totalizaron US$203.000 millones, o casi 70% del producto interno bruto de Chile, permitieron la creación de un mercado de capitales fuerte, muchos chilenos no han visto los beneficios.

Fuente: Bloomberg