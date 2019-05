Macusani Yellowcake iniciaría explotación de litio en el 2022

La minera canadiense Macusani Yellowcake prevé iniciar las operaciones de su primera planta para la explotación de litio en el 2022. Así lo anunció el gerente general de la empresa, Ulises Solís.

El ejecutivo explicó que en el segundo semestre de este año comenzará la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su planta, que demoraría entre cinco y seis meses. Una vez presentado el documento, su aprobación se prevé para el 2021.

"Estamos en etapa de exploración. El último cálculo de nuestras reservas de Falchani al 31 de diciembre del 2018 es de 4,71 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente", precisó Solís.

El gerente destacó además que el valor de dichos yacimientos, ubicados en Puno, es de alrededor de US$ 50 mil millones. Esto, considerando un precio de US$ 10 mil por tonelada de litio (la cotización actual de US$ 12.500 por tonelada).

Solís refirió además que los estudios indican que si exportamos 60 mil toneladas anuales. de litio a partir del 2022 nos posicionaríamos en el tercer lugar a nivel mundial, solo detrás de Australia y Chile.

El litio es un mineral utilizado, por ejemplo, para la fabricación de baterías que se utilizan en celulares y automóviles(y otros vehículos) eléctricos. Cabe mencionar además que los yacimientos de Falchani tienen relación con las comunidades puneñas de Isivilla, Tantamaco, Chacaconiza, Quelcaya, Chimboya, Corani, Aymaña y Pacaje. ❖