Ley de fusiones podría estar vigente en mayo del 2020

Las operaciones de concentración empresarial estarían próximas a ser reguladas en el país, pues el Congreso agendó para hoy la votación del texto final de la denominada "Ley de fusiones y adquisiciones".

De tener luz verde en el debate del Pleno, la ley estaría vigente en un plazo de 12 meses, es decir, en mayo del 2020, según estipula el texto sustitutorio.

Cabe indicar que la iniciativa legislativa ha tenido varias modificaciones en los dos últimos años desde que el tema se puso en debate tanto en la Comisión de Economía y Finanzas como en la de Defensa del Consumidor. Hubo más de 10 proyectos de ley presentados sobre la materia.

Al respecto, la abogada y docente de la facultad de derecho de la PUCP, Tania Zúñiga, señaló que existen diversos puntos que deben mejorarse en el texto que se debatirá hoy con la finalidad de "guardar la identidad de la norma y el objeto de la ley".

Sobre este último, indicó que en el artículo 1 del texto sustitutorio de la Ley de Control Previo de Concentración Económica, se debe complementar en que la finalidad de la norma es tanto promover y proteger la libre competencia del mercado, y no sólo su eficiencia económica.

Artículos por mejorar

Asimismo, Zúñiga expresó que existen dos artículos que deben ser cuidadosamente revisados por el Congreso antes de su aprobación.

Se trata del Artículo 16, en el que se estaría forzando la ley para que las superintendencias, como la del Mercado de Valores (SMV) y la de Banca y Seguros y Administradoras de AFP (SBS) tengan potestad para opinar sobre el sistema de libre competencia bajo una figura excepcional de riesgo sistémico, no obstante, señala que ello desnaturaliza el artículo 1 de la ley. "Creo que se estaría forzando una función que no está atribuida a estas superintendencias", manifestó.

"De aprobarse el texto como está, hay que cautelar que esa disposición salga lo mejor posible [...] hay que precisar que esto se trata absolutamente de casos excepcionales y no deberían replicarse más adelante. Es riesgoso", apuntó Zúñiga. Por ello opinó que sólo el Indecopi debería emitir opinión en todos los casos.

Por último, subrayó que en el artículo 26 se estaría "violando el principio de legalidad y principio de tipicidad del derecho sancionador", pues el Tribunal Constitucional ha reiterado en una última sentencia que autoridades administrativas no pueden regular o ejercer una posición sancionadora si en la misma ley no se estipula cuáles son esas conductas. "Y tal como está redactado en el art. 26, no queda claro si las sanciones son graves o leves", finalizó.