Surge un nuevo negocio: sanar a las personas con resaca

Un nuevo negocio está apuntando a ayudar a quienes se encuentren bajo los efectos de la resaca. Este emprendimiento de enfermeras viene funcionando en Nueva York, Las Vegas, Londres y Dubái.

Ellas se encuentran listas para brindar atención intravenosa a todo aquel que se encuentre deshidratado y solicite de sus servicios. También ofrecen un trabajo de total discreción para cuidar las identidades de los atendidos.

La mayoría de sus pacientes son personas que, luego de tomar una gran cantidad de alcohol, se encuentran con resaca. Ellas van hasta hogares, hoteles, centros de atención e incluso buses en los que se encuentre alguien en mal estado.

En el 2018, la Comisión Federal de Comercio de EEUU se mostró en contra de iV Bars, una compañía que anunciaba terapias para afecciones médicas como cáncer o insuficiencia cardíaca congestiva. Actualmente, la empresa brinda servicios de “rehidratación”, una práctica que no se les ha prohibido.

En Londres, el menú a la habitación del hotel The Ned cuenta con el servicio de intravenosas, que lleva un costo de US$ 200 para “hidratación” y de US$ 260 para “aumentar la libido”. Además, se puede acceder a una “desintoxicación por US$ 365.

Por su parte, el I.V. Doc, ofrece el tratamiento “lecho de muerte” para quienes no puedan levantarse de la cama o el piso. El costo es de US$ 249. ❖