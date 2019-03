La razón por la que los alemanes trabajan menos y producen más

En Alemania, las jornadas laborales son de 35 horas a la semana y tienen 24 días de vacaciones a la semana y cuentan con una economía estable. ¿A qué se debe que trabajen menos que otros países y tengan una buena producción.

Según un documental realizado por la BBC, se trata de las diferencias culturales, pues en momentos de trabajo no está permitido el uso de Facebook o el uso de los celulares para temas privados, al igual que el correo electrónico. Pero no es todo, pues tampoco hablan con el resto de sus compañeros sobre temas que no tengan que ver con el trabajo.

Otro factor es que tienen comunicación, evitando así los intermediarios. En su modelo de trabajo consultan directamente con sus superiores sus propuestas o dan las sugerencias, para evitar un trámite mayor.

Finalmente, en Alemania, cuando las jornadas laborales terminan los trabajadores pueden dedicarse a lo que ellos gusten, ya que de forma legal se plantea la prohibición de recibir mensajes sobre trabajo a más de las 6 de la tarde.