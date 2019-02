Utilidades 2019: ¿cuánto, cuándo y cómo se calcula el monto que las empresas depositan?

El pago de utilidades es un beneficio laboral que los trabajadores de empresas privadas en planilla esperan recibirla cada año. A partir de la quincena de marzo hasta fines de mayo los empleadores deben pagar las utilidades 2019, por ello, aquí te mostramos cómo se calcula el monto que las empresas depositan.

¿Qué son las utilidades?

Las utilidades son un porcentaje de renta neta obtenida por las empresas como resultado de su gestión empresarial y que se distribuye entre los trabajadores, ya que ellos con su trabajo contribuyen a dichas ganancias.

¿Quiénes reciben las utilidades?

Las utilidades las reciben todos los trabajadores que se encuentren en planilla incluso los que realicen labores de medio tiempo, con excepción de quienes cobren por renta de cuarta categoría o recibo por honorarios.

Este beneficio no lo reciben los practicantes o “freelance”. Además, los trabajadores que fueron despedidos o renunciaron voluntariamente antes del depósito de las utilidades, tienen derecho a recibirlas hasta cuatro años después, luego de ese tiempo la deuda prescribe.

¿Cuánto tiempo se tiene que trabajar para recibir las utilidades?

Para acceder al cobro de las utilidades no se necesita un mínimo de tiempo, pues, incluso pueden ser solo algunos días, lo cual se aplica tanto para un trabajador contratado, cesado o de medio tiempo.

¿Cómo se calcula las utilidades?

Las utilidades que repartirá la empresa entre sus trabajadores varían entre el 5, 8 y 10 por ciento de sus ganancias, según su sector productivo.

Los indicadores claves para calcular el monto de las utilidades son los días laborados y la remuneración que se percibe en el empleo.

Entonces, el 50% de la utilidades se calcula en función de los días que se trabajó. Aquí se consideran los días cumplidos como una jornada ordinaria y algunas inasistencias que no son consideradas como tales (descanso médico, licencias sindicales, días no trabajados por despido nulo, horas de lactancia materna o días no laborados por caso fortuito o de fuerza mayor).

El otro 50% de las utilidades se calcula en función de todas las remuneraciones que el trabajador percibe. En este caso se considera el total del sueldo sin tener en cuenta los conceptos no remunerativos como gratificaciones en julio y diciembre, asignación por educación, vales de alimentos, entre otros.

El promedio de ambos, dependiendo también de la condición del trabajador, es lo que recibirá como pago de utilidades. Existe un límite que es el equivalente a 18 remuneraciones por cada trabajador que se encuentra vigente al cierre del ejercicio de las labores en el empleo.

¿Cuándo se pagan las utilidades?

Las empresas tienen hasta 30 días naturales posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a la Renta a la Sunat. Vencido este plazo , y previo requerimiento escrito del trabajador, el empleador será responsable por el pago del interés moratorio por no abonar a tiempo las utilidades a sus trabajadores.

¿Qué pasa si la empresa no paga las utilidades?

Los empleadores que no paguen a tiempo las utilidades serán sometidos a una fiscalización y podrán recibir multas. El monto de estas va a depender de acuerdo a número de trabajadores afectados.