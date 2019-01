Netflix sube el precio de su servicio ¿Cuánto cobrará?

Netflix anunció que subirá sus tarifas en las dos modalidades de servicios que ofrece: económica y premium o 4K. El incremento impactará directamente a usuarios de Estados Unidos y suscriptores de 40 países Latinoamericanos donde la compañía de streaming cobra en dólares.

Los únicos dos países que no serán afectados por esta alza de las tarifas serán los mercados claves de México y Brasil, informó la compañía fundada hace 12 años en Estados Unidos.

Si bien Netflix empezó cobrando 8 dólares mensuales en su plan más económico, ahora pasará a costar 9 dólares. Mientras que el servicio premium pasará de 14 dólares a 16 dólares mensuales. En Estados Unidos, el precio subirá entre 13% y 18%, y ahora costará 13 dólares al mes.

Los nuevos precios afectarán a todos los nuevos suscriptores y, en los próximos tres meses, se implementarán en los clientes existentes.

La compañía confía en que puede subir sus precios gradualmente motivado por una serie de éxitos durante los últimos cinco años que incluyen las series "House of Cards," “Orange Is The New Black", “Stranger Things”, “The Crown" y, más recientemente, la película “Bird Box”.

En Perú

Cabe señalar que en Perú la membresía mensual a Netflix se cobra en soles por lo que nuestro país no se verá perjudicado con el reciente anuncio.

(Fuente: Agencia AP)