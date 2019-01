Estados Unidos pide a Latinoamérica contener a China

A través de una entrevista publicada en un diario Brasileño, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se refirió a la creciente influencia de China en América Latina, sea a través de multimillonarias inversiones o como destino de muchas exportaciones de la región.

Según Pompeo, es incuestionable que China no puede ser liberada para desarrollar una actividad económica predadora.

En ese marco, apuntó que "donde China se presente, sea en Brasil, Ecuador, Chile o en cualquier parte, tiene que haber competición, transparencia y libertad y no se les puede dar permiso para presentarse en los países con prácticas que no son abiertas para obtener beneficios políticos usando factores comerciales".



Pompeo subrayó que "eso no es apropiado" y que el presidente Trump está preparado para luchar contra eso donde quiera que, en cuestiones comerciales, Estados Unidos no encuentre prácticas justas y recíprocas en relación a China.