Congreso a punto de derogar el ISC a casinos y tragamonedas

A tan solo dos meses de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo (DL) 1419, aprobado por el Ejecutivo en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso, la Comisión de Constitución dejó sin efecto que los casinos y tragamonedas sigan pagando el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

La recomendación fue hecha por el grupo de trabajo presidido por congresista de Fuerza Popular Miguel Torres y aprobada en la comisión con 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Torres dijo que el DL 1419 grava las ganancias como un impuesto a la renta y la propiedad como un impuesto predial; es decir, del número de máquinas e ingresos. En este contexto, la congresista Úrsula Letona manifestó que el impuesto no se traslada a los jugadores, sino a los propietarios que ofrecen este tipo de actividades recreativas.

Por su parte, las bancadas del Frente Amplio, Nuevo Perú y Acción Popular expresaron su desaprobación a la iniciativa, aunque sus votos no fueron necesarios para detener a los congresistas de Fuerza Popular y el Apra.

CUESTIONAMIENTOS

El congresista Yonhy Lescano advirtió que si el Pleno aprueba lo decidido en la Comisión de Constitución, el Estado perdería aproximadamente S/ 450 millones por concepto de recaudación de impuestos al año.

“Los casinos y tragamonedas ofrecen una actividad que no nos da beneficio. No es una práctica que atraiga el turismo. De hecho, los casinos están por todo Lima y fundamentalmente en zonas populares como Ate, San Juan de Lurigancho, Comas. No tiene una incidencia favorable y por eso el impuesto impositivo”, dijo a Lescano a La República.

El parlamentario recordó que las actividades hípicas también pagan ese impuesto y hacen menos daños. “Es un lobby y los están exonerando del pago de ISC. Aquí, la verdad es que los propietarios de los casinos ganan mucho dinero y hacen mucho daño a la salud pública", dijo.

Vale acotar que dentro de la cartera de clientes del estudio Torres y Torres Lara se encuentra el sector Casino, entretenimiento y clubes. A diferencia de una versión anterior, la actual web del estudio no permite conocer el nombre de los clientes.

CORRECcIÓN

Una posición opuesta la tiene el abogado tributarista José Picón que manifestó que el Congreso corrigió el error cometido por el Ejecutivo durante el tiempo que tuvo las facultades legislativas.

Recordó que el impuesto de 12% que ya pagan los casinos, además del 5% de Impuesto General a las Ventas (IGV). “La imposición del ISC tal y como está en la ley es inconstitucional. El Congreso está en lo correcto”, aseguró.

Asimismo, señaló que no afectará el ingreso de dinero al Estado por concepto de impuestos. “La recaudación no iba a subir. Mal se podría decir que el Estado dejará de recaudar”, anotó.

Recordó que en el pasado los casinos impusieron acciones de amparo y durante ese periodo no pagaron ningún tipo de impuesto. Asimismo señaló que en la década de los 90 se impuso el mismo impuesto en dos ocasiones y fue anulado por el Tribunal Constitucional en dos oportunidades.❧

Desde el 2020, no habrá secreto bancario

En dos años, la Sunat podrá solicitar a las entidades reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros información financiera de las personas naturales cuando haya sospecha de que éstas estarían evadiendo sus obligaciones tributarias, según establece el Decreto Supremo publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en noviembre pasado.

Según Álvaro Arbulú, socio de EY Perú, explicó que el decreto se aplicará de manera progresiva. “Las cuentas con montos superiores a US$ 1 millón serán reportadas desde el 2020, mientras que los que tienen montos menores, desde el enero del 2021”.

En opinión de David Bravo, tributarista de EBS abogados, “levantar el secreto bancario debe estar totalmente justificada. No puede pensarse en esta herramienta como el principal mecanismo de la Sunat para conocer la información de las personas”, indicó.

Yonhy Lescano

Congresista

“Los casinos y tragamonedas ofrecen una actividad que no nos da beneficio. No es una práctica que atraiga el turismo. Esto es un lobby".