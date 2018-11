“Es importante regular toda posición monopólica”

Gonzalo Aguirre brindó algunos detalles de lo que significará la reunión anual empresarial cuyo tema central será "Liderazgo empresarial por un Perú moderno" y se realizará este 28, 29 y 30 de noviembre en Paracas. Se mostró a favor de la regulación de fusiones en el país, posición similar a la de Drago Kisic, expresidente de la CADE en el 2017.

¿Cuáles son las proyecciones del sector empresarial para el 2019?

Ha sido un año de mucha incertidumbre, creo que el crecimiento de la economía podría seguir en la línea de 4%.

¿Le parece significativo que el Producto Bruto Interno (PBI) crezca alrededor de 4%?

No, creo que el Perú necesita crecer a tasas mayores.

¿Cuánto?

Pienso que un 6% debe ser un mínimo para alcanzar.

En medio del clima de corrupción que atraviesa el país, ¿qué proponen los empresarios para generar confianza en los inversionistas?

Gran parte de la responsabilidad está en el sector público y el clima de inestabilidad política que se ha sufrido en los últimos dos años es algo que los empresarios hemos sufrido porque, desgraciadamente, no hemos podido atraer mucha inversión. Ahora, hay corresponsabilidad con el sector empresarial, es cierto. En esta CADE vamos a presentar el primer día la iniciativa "Empresarios por la Integridad", que permitirá que empecemos a demostrar que queremos ser un grupo de personas en el país que impulse la actividad empresarial sin ningún tipo de corrupción.

Como presidente de la 56 Edición de la CADE, ¿cuál es su opinión sobre la regulación de fusiones?

Me parece que regular las fusiones es un tema importante, pero en un mundo en el que la competencia ya no es nacional sino regional o mundial, hay que tener cuidado con regular demasiado porque finalmente el tamaño sí importa y las empresas tienen que tener un tamaño mínimo para competir regionalmente. Si antes se regulaban las fusiones en función de un mercado nacional y había que tener cuidado de que no se dé una posición de dominio, hoy en día esas empresas puede competir a nivel regional. Para ese nuevo escenario es necesario que las empresas sean más grandes. Hay que tener en cuenta la economía sin fronteras.

¿Y en qué sentido cree que sí es importante regular las fusiones?

En la medida en que existe una posición monopólica y de dominio de mercado y que perjudique al usuario en cuanto a alza de precios.

Uno de los invitados a la CADE es Álvaro Uribe, el exmandatario de Colombia, quien se ha mostrado a favor de la disminución en el pago de horas extras a los trabajadores.

Ha sido presidente de Colombia y a la vez dirigió el Sistema de Competitividad Colombiano. Lo hemos invitado porque lo que él impulsó ha sido muy exitoso y ha mejorado los índices del Foro Económico Mundial. Ahora, sí él ha opinado eso sobre sueldo, es incidental. Él puede tener opiniones que para el Perú no son buenas, pero lo importante es lo que él hizo en cuanto a competitividad.

En el programa de la CADE hay una Mesa Anticorrupción cuyos invitados son extranjeros, expertos en finanzas y riesgos. ¿Por qué no consideraron a representantes del Ministerio Público o Poder Judicial?

El año pasado la CADE fue mucho más política, este pretende ser más empresarial. Tuvimos a los principales actores por la lucha de la justicia del país. No podemos todos los años tener los mismos temas y pretendemos tener una visión a largo plazo.

¿Pero no cree que este año, que salieron a luz los audios y diversos casos de corrupción, pudieron relacionarse más con el sector público?

Esos son temas de coyuntura. Nosotros planificamos la CADE en un año y el impacto que pretendemos no es inmediato. Eventualmente, esperamos que se conviertan en política pública. No es coyuntural, es de largo plazo.❧