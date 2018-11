Caso Pura Vida: Gloria acudirá al Poder Judicial tras sanción

Luego que la Sala de Protección al Consumidor de Indecopi, en última instancia administrativa, confirmó la sanción a tres empresas (Gloria, Laive y Nestlé) por vicios en la información proporcionada a los consumidores, Gloria señaló que en ningún momento consignó en sus productos una denominación que no corresponda a su verdadera naturaleza.

“Únicamente se ha cumplido y se seguirá cumpliendo con lo exigido y dispuesto por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)”.

En el comunicado, la empresa advierte que acudirá a otras instancias. “”Ejerceremos nuestro derecho de defensa ante lo resuelto, de manera ilegal, por el Indecopi, recurriendo al Poder Judicial vía Acciones Contencioso Administrativas, pues consideramos que dichos pronunciamientos no se ajustan a derecho al desconocer los criterios establecidos por la autoridad competente en esta materia”.

No obstante, resalta que aún cuando la última instancia del Indecopi resolvió favorablemente a los intereses de la empresa en dos de los expedientes, dejando sin efecto las multas impuestas y archivándolos; “ha mantenido el errado criterio al considerar que la denominación autorizada por Digesa no reflejaba la verdadera naturaleza del producto y también que la Digesa no era la autoridad competente para determinar el nombre que reciben estos productos, violentando el ordenamiento legal y atentando contra la seguridad jurídica”.

Destaca que la empresa siempre se ha caracterizado por ofrecer productos nutritivos y de calidad a los consumidores. “El cuestionamiento del Indecopi se ha limitado al nombre dado a los productos. Ni el valor nutritivo ni la calidad de los mismos ha sido materia de cuestionamiento”.

Finalmente, agrega el comunicado: “Nuestra empresa cumple y seguirá cumpliendo con los parámetros establecidos por la autoridad sanitaria competente, así como con las regulaciones vigentes en materia de información a los consumidores. Ese es y seguirá siendo, el compromiso de Leche Gloria S.A. frente a sus consumidores.