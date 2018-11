¿Es posible ser tu propio jefe a los 20 años? Cuatro historias que te enseñan que sí se puede

Si tienes una idea de negocio que te genera mucha pasión, es mejor ponerla en marcha, pero ¿Cómo iniciar? Efectivamente, son muchas las variables que nos pueden hacer dudar de dar nuestros primeros pasos en un emprendimiento personal, como el financiamiento, el marketing, los asuntos legales, entre otros.

Pero en Reino Unido, por ejemplo, hay un número cada vez mayor de jóvenes entre 16 y 24 años que prefieren trabajar para sí mismos y ser sus propios jefes. De hecho, según cifras oficiales, el número de jóvenes "autoempleados" se ha duplicado desde el 2001. ¿Cómo lo hacen? Te contamos algunas de las historias más exitosas que te podrán inspirar

"Yo podía hacerlo mejor"

Adam Ali es un joven que decidió crear su propia empresa de consultoría tecnología tras no encontrar empleo. "Me habían rechazado en tantos trabajos, que me convencí de que yo podía hacerlo mejor", cuenta a la BBC mundo.

Entonces se acercó a una organización que ayuda a los emprendedores a aprender lo básico para hacer un negocio. Le propuso su idea a The Peter Jones Foundation y sorpresivamente ganó el premio "Emprendedor Nacional del Año" de 6.500 dólares y un cupo para cursar estudios universitarios en el área comercial.

Ahora, con 21 años, su negocio asesora a todo tipo de empresas sobre cómo invertir mejor su dinero cuando compran tecnología.

"Si tienes una idea, una pasión, lo mejor es sacarla adelante", dice con entusiasmo. "Si necesitas aprender algo, ve y apréndelo. Y rodéate de gente positiva", es su consejo.

Un punto a favor en Reino Unido es que el gobierno otorga financiamiento para las startups, un mecanismo que ya se va extendiendo en varios países de Latinoamérica.

"No me prestaba dinero"

Cuando Vittoria Capaldi tendía 20 años, se le ocurrió abrir su propia panadería, pero debido a la edad, no encontró apoyo en las entidades financieras para lograr un préstamo.

Así que decidió postular a un crédito para startups en Glasgow, Escocia, y el resultado fue más de lo esperado. En un período de cinco meses le dieran préstamos por un total de 25.000 dólares.

Con ese dinero compró las maquinarias, hizo las reparaciones al local comercial e invirtió en la decoración que necesitaba para iniciar The Honeybee Bakery que sigue funcionando.

"Ser parte de una revolución"

A los 18 años y con un préstamo que le hizo su familia, Akshay Ruparelia, creó Doorsteps, una exitosa empresa corredora de propiedades online.

Como los recursos no eran suficientes, hizo una campaña de crowdfunding con el objetivo de expandir el negocio. Le fue tan bien que ahora su empresa tiene un valor de 23 millones de dólares.

Ruparelia cuenta que los mismos clientes y empleados de la firma quisieron invertir en ella porque creían en la empresa. "La gente quería ser parte de una revolución", resalta.

"El apoyo de una gran empresa"

Ashleigh Plummer es un amante de los deportes.

Un día se le ocurrió crear Sports Easy, una aplicación que permite reservar entradas para eventos deportivos y conectar a todos los centros y las escuelas del Reino Unido que desarrollan estas actividades en una sola plataforma.

Pero necesitaba orientación para convertir ese proyecto en una realidad, fue así que, con 25 años, llegó al centro de innovación de la empresa de artículos deportivos Gymshark. La compañía le ofreció ayuda para desarrollar su plan de negocios y le dio un espacio en la oficina para que trabajara en su idea.