Facebook aumentó sus ingresos en 33%

Facebook publicó ayer el informe con las expectativas y ganancias del tercer trimestre del año en el que indica que superó las expectativas de ganancias a pesar de los escándalos de privacidad y contenido en los que se vio envuelta. No obstante, su resultado del periodo en crecimiento de los usuarios mensuales fue menor a las expectativas.

El informe indica que en el tercer trimestre del 2018, Facebook alcanzó los 2 mil 270 millones de usuarios mensuales, creciendo 1,79%; solo un poco más que la tasa de crecimiento más lenta del primer trimestre que fue de 1,54%. A pesar de que la Bolsa de Valores estimaba 2,29 mil millones de usuarios nuevos en los pasados tres meses.

Con respecto a los ingresos de la compañía, estos aumentaron en 33%, llegando a los US$ 13 mil 730 millones pero, a pesar de que este número sea positivo, las ganancias son menores al 49% interanual que tuvo hace un año y que el 59% que tuvo en el tercer trimestre del 2016.

Sin embargo, Facebook ya había advertido a inicios de año que las tasas de crecimiento de los ingresos disminuirían en el tercer y cuarto trimestre.

El ingreso promedio de Facebook por usuario en todo el mundo es de US$ 6,09, pero las diferencias regionales son notables.

En EEUU y Canadá, la empresa recauda US$ 27,61 por usuario, en Europa 8,82 dólares, en Asia-Pacífico US$ 2,67 y en el resto del mundo US$ 1,82.

Los nuevos usuarios de la red social en ciertas partes del mundo se encuentran en mercados de publicidad menos lucrativos, por eso la compañía ha advertido que se centrará en otros proyectos como los servicios de mensajería de WhatsApp y Messenger.

El martes 30 de octubre, las acciones de Facebook subieron 2,91%, llegando a venderse a los US$ 146,22. ❧

claves