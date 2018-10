Precio del cobre cerró al alza y se ubicó en US$ 2,839

El precio del cobre cerró este lunes con un alza de 1,64% en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Al concluir la sesión, el metal rojo se ubicó en los US$ 2,839 la libra, monto superior respecto de los US$ 2,793 del viernes y de los US$ 2,816 de la sesión del jueves.

Con el resultado de la jornada de este lunes, el precio promedio del cobre en el mes repuntó a US$ 2,824, mientras que el anual retrocedió a US$ 2,993. Según consignó Reuters, el precio del cobre avanzo "debido a la escasez por la caída de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres, pero el avance era limitado por las preocupaciones sobre el crecimiento y la demanda debido a la disputa comercial entre China y EEUU"

"El cobre está respondiendo en gran medida a la disponibilidad del metal en la bolsa y la fuerte demanda física", aseguró a ese medio Kash Kamal, de BMO Capital Markets.

