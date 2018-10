Criptomonedas: ¿Cuáles son los beneficios de su uso?

Paul Krugman, premio novel de economía es un opositor del bitcoin y las criptomonedas pues afirma que es una tecnología cara de mantener, difícil de escalar y no tiene anclaje en el mundo real además de asegurar que el dinero fiduciario existe no por una razón meramente arbitraria, sino porque es la mejor solución que la humanidad encontró al problema del comercio.

Sin embargo, el CEO de Ripio.com, Sebastian Serrano, se pronuncia al respecto y asegura que las criptomonedas se presentan como una alternativa excelente a los serios problemas mundiales de infraestructura económica y financiera ya que no dependen de las decisiones de un gobierno y cualquiera puede acceder a comprarlas sin más que una conexión a internet.

Por otro lado, Serrano explica que el bitcoin podría llegar a ser una reserva de valor y “oro digital” ya que tiene atributos económicos que lo hacen deseable al ser prácticamente anónimo, escaso y resistente a la censura, pero también afirma que el único escollo que enfrenta es su volatilidad, característica que, asegura, tiende a desaparecer con la creciente adopción del bitcoin.

“Tal vez no exista una respuesta definitiva a la duda escéptica de Paul Krugman. Pero para nosotros, los ciudadanos del mundo (no tan) desarrollado, las criptomonedas -y la infraestructura que estamos construyendo alrededor de su ecosistema- son hoy una alternativa concreta que nos permite superar las limitaciones del mundo financiero tradicional y crear herramientas y soluciones reales a un solo click de distancia”, concluye Krugman.