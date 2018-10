Más de 1 millón de profesionales con título universitario están en riesgo de pobreza.

La crisis en España ha dejado a más de un millón de profesionales en riesgo de pobreza según un estudio realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

La entidad también que anunció que la porción de quienes se encuentran en estas circunstancias ha pasado del 30% en el 2008 al 35,8% en el 2017, es decir ahora existen 900.000 más personas pobres.

Además de la tasa de pobreza, el informe de EAPN-ES mide otros dos indicadores: la baja intensidad del empleo en los hogares y la privación material severa. Estas tres variables se utilizan para calcular la tasa AROPE. Añadiendo los dos últimos factores son más personas que se suman a las circunstancias de pobreza.

El informe rompe estereotipos y traza el perfil de los pobres en España ya que expone que una parte importante de esta población está constituida por personas españolas, adultas y con un nivel educativo medio o alto.

“Creemos que hay que pasar hambre para ser pobre pero no necesariamente es así. Primero nos educaron en la creencia de que tener empleo era suficiente para no caer en la pobreza. Hemos visto que no es así. De hecho, más del 30% de las personas pobres tiene trabajo. Después creímos que bastaba con ir a la universidad para poder tener una vida decente, y tampoco”, explica Juan Carlos Llano, sociólogo que elaboró el estudio, argumentando que la educación sigue siendo un colchón para evitar caer en el riesgo de pobreza pero asegura que la precariedad ha causado estragos.