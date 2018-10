Cerca de 300 mil estatales podrán negociar mejores salarios

Cinco años pasaron para que el Congreso cumpliera finalmente con el mandato del Tribunal Constitucional y regule la negociación colectiva en el sector público. Con ello, los trabajadores del Estado hoy están a pocos pasos de ver restituido este importante derecho laboral y sindical para exigir mejores condiciones laborales.

El Parlamento aprobó este jueves el dictamen de los proyectos de ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016- CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-CR, que proponen una Ley de Negociaciones Colectivas para el Estado.

En dicha ley se deja en claro que la negociación colectiva comprende “todo tipo de condiciones de trabajo y empleo” como “las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica, así como todo aspecto relativo a las relaciones entre empleadores y trabajadores”.

Se establece que para aplicar a una negociación colectiva, los sindicatos deben conformar un convenio colectivo que se presenta ante la entidad pública entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del siguiente año.

Luego arranca el trato directo dentro de los diez (10) días calendario de presentado el proyecto de convenio colectivo y que puede ser extendido hasta los treinta (30) días siguientes de iniciado el trato directo, donde se buscará consenso entre las partes. Caso contrario, se pasa a una etapa ante el Ministerio de Trabajo.

Con la aprobación del dictamen, también se derogan los decretos legislativos 1442 y 1450, que bloqueaban esta práctica en el Estado. Además, se derogaron los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley del Servicio Civil, que establecía la negociación en el Estado.

Ahora la autógrafa de la ley está en manos del presidente Martín Vizcarra, quien deberá observarla o promulgarla.

Para el abogado laboralista Javier Neves Mujica, la decisión finalmente hace justicia para este grupo de trabajadores. “Al fin tendremos una ley sobre negociación colectiva para los trabajadores del Estado. Esperemos que el Poder Ejecutivo no la observe. (...)El Poder Ejecutivo recibió facultades delegadas, aparentemente no solicitadas, para regular la materia. Lo que hizo fue ocuparse de los incrementos remunerativos unilaterales, pero no de los bilaterales. Recién nos ponemos a derecho”, aseveró.

300 mil servidores

Según el asesor de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carlos Mejía, el dictamen aprobado beneficia directamente al 10% de los servidores públicos que actualmente trabajan para el Estado, en su mayoría, afiliados a un sindicato de trabajadores.

“Beneficia a alrededor del 10% de trabajadores estatales que representa aproximadamente a 300 mil trabajadores a nivel nacional, incluyendo a los profesores, que en su mayoría están afiliados a una organización sindical. Incluso, hay dependencias del Estado donde el sindicato es mayoritario y ahí la ley beneficiaría a todos los trabajadores, independientemente si está afiliado o no”, explicó.

Recordemos que en el sector público los niveles de sindicalización aún son bajos. Tal como se observa en la infografía que acompaña esta nota, la tasa de afiliación sindical al 2016 fue de 15,6% en el sector público. Es decir, de cada 10 trabajadores públicos, solo 2 forman parte de un sindicato. La cifra no ha superado el 16% desde el 2008.

No obstante, la tasa de sindicalización en el sector público es mucho mayor a la que se observa entre los trabajadores del sector privado (5,2%).

La clave

El congresista Justiniano Apaza solicitó de manera formal al presidente del Congreso remitir al Ejecutivo, a la brevedad, la autógrafa de la ley, tras haberse exonerado de segunda votación.

Convenios colectivos

Según un informe de Servir, los convenios colectivos en el sector público tuvieron una caída notoria en los últimos años. Mientras en el 2014 se presentaron 106, al año siguiente solo se tuvieron 49 convenios presentados.

Por tipos de entidades, se observa que las empresas públicas tienen el 44% de los convenios colectivos registrados entre el 2006 y el 2016. Le siguen los gobiernos locales (31%), gobiernos regionales (5%) y demás organismos públicos (Ver infografía).