México: López Obrador asegura dejarán de importar gasolina en tres años

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su gira de agradecimiento en el Estado de Nuevo León que su país dejará de importar gasolina de Estados Unidos en un plazo máximo de tres años.

Para ello, López Obrador afirmó que se van a rehabilitar seis refinerías de la petrolera estatal Pemex y se va a construir una nueva refinería.

“Vamos a perforar pozos, a rehabilitar las refinerías, entre ellas la de Cadereyta, se van a modernizar y se va a construir una nueva en Dos Bocas. En tres años vamos a dejar de comprar gasolina, se va a producir en México”, afirmó AMLO.

El presidente electo afirmó que su administración buscará rescatar a la industria petrolera, la cual se hundió con la Reforma Energética.

“Cuando se aprobó (la Reforma) en los considerandos, para justificarla se dijo que en 2018 se iban a producir 3 millones de barriles diarios, sin embargo ahora se producen 1,8 millones de barriles y se han perdido 1,2 millones de barriles”, aseguró.

López Obrador se dirigió al público y aseguró que no fallará en sus promesas de campaña. "Vengo a decirles que no les voy a fallar, vamos a cumplir todos los compromisos, vamos a consumar la Cuarta Transformación, pero van a ser cambios profundos, no es más de lo mismo, es un cambio de régimen pacífico, pero profundo", manifestó.