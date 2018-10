Cobre: Compañías mineras retrasan proyectos de expansión

Diego Hernández, presidente de la asociación minera chilena Sonami, aseguró que debido al incremento de la volatilidad, las compañías mineras chilenas se encuentran retrasando sus proyectos de expansión.

Estos retrasos puede perjudicar las perspectivas de suministro para un mercado que registrará un déficit de 90.000 toneladas métricas este año, según lo informó el Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre.

Para Hernández, no se ha visto mucho movimiento en relación a decisiones de inversión, lo que ocurriría por la ambigüedad a corto plazo causada por las tensiones entre Estados Unidos y China. También precisó que la oferta y demanda del cobre continúan ajustadas.

Sin embargo, Bloomberg señaló que tres proyectos podrían seguir: la expansión de US$ 2.500 millones de BHP Billiton Ltd. de la mina Spence, la inversión de US$ 1.300 millones de Antofagasta Plc en Los Pelambres y el proyecto Quebrada Blanca 2 de US$ 5.000 millones de Teck Resources Ltd.